شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يتيح للمستخدمين من جديد القدرة على تنزيل بياناتهم الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت مهتمًا بنوع البيانات التى يخزنها تويتر عنك - وما يمكن أن يسرقه هؤلاء المتسللين أثناء عملية احتيال البيتكوين الكبيرة - يمكنك الآن اكتشاف ذلك مرة أخرى، حيث أعاد تويتر تمكين القدرة على تنزيل أرشيفات "بيانات تويتر الخاصة بك"، بعد ما يقرب من شهرين من إيقاف تشغيل الميزة كإجراء وقائى ضد المزيد من القرصنة.

وللوصول إليها، انتقل إلى الإعدادات> الحساب> بيانات تويتر الخاصة بك وسترى شاشة، حيث ستحتاج إلى كتابة كلمة مرورك لبدء النقل، وإذا كنت تستخدم تطبيقًا للهاتف، فقد يدفعك إلى موقع الويب للموبايل بدلاً من ذلك.

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وقد يستغرق الأمر أيضًا بعض الوقت قبل أن يصبح الأرشيف جاهزًا، فيما كان لدى تويتر سبب وجيه لإغلاق الميزة، حيث لم يقتصر الأمر على عملية احتيال البيتكوين الكبيرة فى الحسابات رفيعة المستوى بما فى ذلك الرئيس باراك أوباما، والمرشح الديمقراطى جو بايدن، والمدير التنفيذى لشركة تسلا Elon Musk، ولكن تمكن المتسللون أيضًا من الوصول إلى بعض أرشيفات "بياناتك الشخصية على تويتر"، مما قد يسرق الرسائل الخاصة و بيانات شخصية أخرى من مجموعة من المستخدمين.

وقد تم اتهام ثلاثة أشخاص بالاختراق الضخم حتى الآن، بما فى ذلك مراهق من فلوريدا تعتقد السلطات أنه "العقل المدبر" وراء العملية - لكن مكتب التحقيقات الفيدرالى لا يزال يبحث عن مشتبه بهم إضافيين، ويقال إنه يشتبه بالفعل فى وجود فتى آخر يبلغ من العمر 16 عامًا من ماساتشوستس.