آبل تسلط الضوء على إلتزامها بحماية خصوصية عملائها في إعلانها الترويجي الأحدث

فاطمة أيت طالب - دبي -

لطالما أنتجت آبل إعلانات لا تُنسى وإعلانها الأحدث يُعيد تأكيد ذلك. موضوع هذا الإعلان الأحدث من الشركة هو الخصوصية، وهو الإعلان حيث تسخر آبل من المنافسين بينما تفتخر بتفوق هواتف iPhone على الهواتف الأخرى فيما يخص حماية البيانات الشخصية للمستخدمين. لطالما كانت آبل من دعاة الخصوصية، بل إنها أدرجتها على أنها حق أساسي من حقوق الإنسان على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

يبدأ الإعلان برجل يكشف عمدًا عن محتويات سجل التصفح الخاص به مما أثار إستياء زملائه من ركاب الحافلة. يستمر الإحراج في قاعة سينما مزدحمة حيث شاركت إمرأة بيانات تسجيل الدخول الخاصة بها مع أحد المشاهدين.

يتم نقلنا بعد ذلك إلى بيئة مكتبية حيث يتبادل زميلان في العمل الرسائل بصوت عالٍ مع الإشارة أيضًا إلى زميل فقير إسمه Lee يجلس بجانبهما. هناك المزيد من أمثلة انتهاك بيانات التصفح والخرائط واللياقة البدنية قبل أن تتدخل آبل لتذكيرنا بمدى أهمية بياناتنا الشخصية وكيف تحافظ أجهزة iPhone على أمانها.