شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو أندرويد.. إيه الفرق بين الروت والروم والريكفري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر نظام الأندرويد من أكثر الأنظمة انتشارا حول العالم، حيث يتيح للمستخدمين صلاحية كاملة للتعديل عليه نظرا لأنه نظام مفتوح المصدر، بما فى ذلك القدرة على تغيير نسخة الأندرويد التى يعمل بها جهازك بنسخة أخرى معدلة لتتناسب مع احتياجات المستخدم الخاصة، وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الفروق بين أبرز الأمور التى يجب على المستخدم معرفتها قبل البدء فى تخصيص نسخة الأندرويد.

- الريكفري

هو وسيلة تساعد على تنصيب الروت أو الروم، حيث يأتى نظام الاندرويد بريكفرى خاص به ولكنه محمى ومحدود الامكانيات حتى لا يعبث به أى مستخدم، فيما يمتلك كل هاتف ريكفري خاص به، وهو الذى يمكن من خلاله التحكم فى نظام التشغيل وتحديد الصلاحيات الخاصة به.

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- الروت:

هو حصول المستخدم على صلاحيات لم تكن موجودة لديك من قبل، فهو عبارة عن ملف صغير جدا يتم تركيبه من خلال الريكفري أو من النظام نفسه وبعد تركيبه يظهر برنامج جديد يكون المسئول عن صلاحيات النظام، حيث يتيح الروت تغيير أى ملفات فى النظام عن طريق نسخ ولصق الملفات ولكن يجب الحذر عند القيام بذلك، حتى لا تتسبب فى تلف النظام أو تعطيله.

- الروم:

هو نظام التشغيل الذى يعمل به الهاتف، فهو الواجهة التى يراها المستخدم، لكن يجب على المستخدم قبل تثبيت أى روم معدل معرفة مميزاته وعيوبه، فأحيانا تجد بعض المشاكل وتكون مشاكل لا تذكر.