تعرف على tiltwheelmouse.exe الفايروس الخفي المثبت

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مؤخراً بدأت تظهر مشكلة برنامج tiltwheelmouse.exe وهو أحد البرامج التي تظهر بشكل مفاجئ في مدير المهام Task Manger دون ان يتذكر اي شخص تحميله لذا ظهرت مجموعة من الشكوك والمخاوف من مختلف المستخدمين حول العالم حول هذا البرنامج وإن كان فايروس أم لا ؟ اليوم عزيزي سنعرفكم على هذا البرنامج ونقدم لكم حلولاً للتخلص منه .

ماهو برنامج tiltwheelmouse.exe ؟ :

طوال فترة عملي في مجال الكومبيوتر والتقنية لم أواجه صعوبة في الكتابة عن أي برنامج مثل هذا البرنامج، في الواقع لم أجد إختلافاً في المصادر حول العالم حول أي برنامج مثل ما وجدت هنا.

مما تمكنت من الوصول إليه حول هذا البرنامج فإنه أمر من إثنين :

إما جزء من تعريف فأرة تحكم Mouse

برنامج خبيث لسرقة بياناتك.

بالاضافة إلى هذا فإن هذا البرنامج يأتي تحت إسم آخر وهو Pxi Mouse أو Pximouse وستجده في عمليات مدير المهام الخاص بك .

عندما قمت بالبحث قليلاً عن الشركة التي من المفترض ان تقوم باصدار هذا التعريف او هذه الفأرة لم أجد الكثير من البيانات ولم أجد الكثير من المعلومات حولها أونلاين لذا فإني شخصياً أميل إلى كونه فايروس أو برنامج خبيث لسرقة البيانات.

ينتمي هذا البرنامج لعائلة Key Logger وهو الذي يقوم بتسجيل حركات وتصرفات لوحة المفاتيح الخاصة بك والماوس.

بالطبع قد يكون هذا فعلاً خاص بشركة ما ولكن الشركة التي ستحاول تسجيل ومعرفة هذه البيانات في الحقيقة لن أكون مطمئنا ً وسأشعر بأنها تحاول سرقتي بأشكال مختلفة.

أيضاً يتم تثبيت هذا البرنامج على جهاز الكومبيوتر الخاص بك دون أي تدخل منك بل ودون حتى أن تظهر اي رسالة تثبيت على سطح المكتب الخاص بك لذا فهو أمر مريب وغير مريح تماماً.

الفيصل حتى لا نقوم بظلم هذا البرنامج هو أن تقوم بفحص هذا الملف من خلال برنامج الفايروسات الخاص بك ومراقبة النتيجة.

إن شك البرنامج لأي سبب في هذا الملف قم بإزالته فوراً ويجب أن تظهر النتيجة كالتالي : IDP.Generic virus

بالطبع ستجد بعض الأشخاص يتحدثون عن أنه تابع لشركة pixsart studio الخاصة بتعديل الصور ولكن هذا على الأغلب ليس صحيحاً ولا حقيقياً.

لماذا ستحتاج شركة لتعديل الصور أن تقوم بتطوير وتثبيت برنامج على جهازك يتتبع حركات الماوس ولوحة المفاتيح ؟! اليس هذا الأمر غريباً بعض الشيء.

هل يجب إزالة TiltWheelMouse.exe ؟

في الحقيقة قبل أن نجيب على هذا السؤال يجب ان نحدد إن كان البرنامج فايروس أم لا ولكن بالنسبة لي شخصياً طالما كانت هناك نسبة شك صغيرة فكونه فايروس من عدمه فإنه من الأفضل إزالة البرنامج تماماً والتخلص منه .

إن قمت بإزالة البرنامج ثم وجدت مشاكل مع لوحة المفاتيح او الفارة الخاصة بك قم بتثبيته مجدداً ولكن شخصياً لا أظن انك ستجد اي مشاكل.

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طريقة إزالة Pixi MOuse :

الخطوة الاولى هي الوصول إلى المهمة الخاص به من مدير المهمات على جهاز الكومبيوتر الخاص بك، قم بفتح مدير المهمات وإبحث عن عملية بإسم pixmouse او TiltWheelMouse.exe .

من الأسفل قم بالضغط على Endtask ثم توجه إلى قائمة Startup لتجد أمامك الملف التالي :

قم الآن بالضغط بزر الفأرة الأيمن على هذا الملف ثم قم بفتح المكان المخزن فيه الملف لتصل إليه وستجده في مجلد System32 كما ترى .

الحل الأمثل هو أن تضع هذا الملف في برنامج مضاد الفايروسات الخاص بك وتجعله يوقفه عن العمل بجانب إيقافه عن العمل من قائمة Startup في الخطوة السابقة.

من الخطوات الهامة أيضاً تعطيل العملية تماماً عن طريق تشغيل مدير العمليات services.msc من نافذة Run ثم البحث عن العملية التي نرغب في تعطيلها والضغط عليها لتعطيلها تماماً.

بعدما تقوم بتعطيل هذه العملية تماماً من مدير العمليات سنحتاج إلى حذفها تماماً عن طريق فتح قائمة Run مجدداً ثم كتابة أمر taskschd.msc وهذا سوف يفتح لك نافذة الـ Task Shoulder ومن داخل هذه النافذة قم بحذف جميع العمليات المتعلقة بـ pximouse أو tiltwheelmouse.

الخطوة الأخيرة هي مسح كل أثر له من داخل قائمة registry files لتزيل أثرها تماماً من الوجود ولتقوم بهذا قم بفتح نافذة Run ثم قم بالضغط على regedit وإضغط على enter وقم بالبحث عن الملفات المتعلقة بهذه العملية داخل النافذة.

كلمة أخيرة :

قد أكون ظالماً لهذا البرنامج وقد لا يكون فايروس على الإطلاق ولكن شخصياً أفضل ألا أخذ المخاطرة وإن كان هذا البرنامج ضرورياً فلابد من تعطل خدمة ما أو قطعة ما وحينها يمكننا اعادة تثبيته ولكن حتى الان لم اواجه اي مشاكل منذ ان قمت بإزالته

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