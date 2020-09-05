موتورولا تشوق لقدوم الهاتف Motorola Razr 5G، وتُسلط الضوء على نظام الطي في الهاتف

فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم عقد حدث الإعلان الرسمي عن خليفة الهاتف Motorola Razr 2019 والذي من المحتمل أن يحمل إسم Motorola Razr 5G في اليوم 9 من شهر سبتمبر الجاري من أجل الأسواق العالمية، وهو ما يعني يوم الأربعاء المقبل. وعلاوة على ذلك، ستعقد شركة موتورولا حدثًا منفصلاً في الصين في اليوم الموالي للإعلان عن نفس الهاتف هناك، وبإمكانكم رؤية الدعوة التي أرسلتها الشركة لوسائل الإعلام المحلية أعلاه.

نعم، لقد عملت شركة موتورولا على كتابة أرقام تاريخ الإعلان الرسمي عن الهاتف Motorola Razr 5G بإستخدام الهاتف نفسه. هذه طريقة إبداعية بالفعل لإظهار التصميم القابل للطي للهاتف علمًا أن التصميم القابل للطي هو الميزة الرئيسية في هذا الهاتف. على أي حال، يمكنكم إلقاء نظرة على تصميم Motorola Razr 5G من كافة الزوايا في هذه الصور التي تم تسريبها في الفترة الماضية.

كما ترون، الهاتف Motorola Razr 5G يأتي بتصميم يشبه كثيرًا تصميم الهاتف Motorola Razr 2019 الحالي وحتى أبعاده تبدو متطابقة على الرغم من أن الذقن يبدو أصغر في الهاتف الجديد. وعلاوة على ذلك، فقد تم كذلك إزالة مستشعر بصمات الأصابع من الذقن مما يعني أنه تم تحريكه إلى أسفل الشاشة أو إلى زر التشغيل على الجانب، في حين تم تغيير تصميم المفصل على ما يبدو لتعزيز صلابة الهاتف وقدرته على تحمل الفتح والطي لفترات أطول من الجيل السابق.

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ووفقا للشائعات، فسوف يأتي الهاتف Motorola Razr 5G مع كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل ومع كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل. نتوقع أيضًا إستخدام المعالج Snapdragon 765G، و8GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن شاشة بحجم 6.2 إنش وبدقة +FullHD.

أما بالنسبة للإسم، فقد سمعنا الكثير من الإختلافات التي تتراوح من Motorola Odyssey والذي من المحتمل أن يكون الإسم الرمزي للهاتف إلى Motorola Razr 5G و Motorola Razr 2020. تشمل التفاصيل الأخرى المعروفة حول الهاتف قدومه مع بطارية بسعة 2845mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W، وتوفره على 256GB من الذاكرة التخزينية، ودعمه لبطاقات NanoSIM.