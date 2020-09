أدلة جديدة تُلمح لإقتراب موعد إطلاق Galaxy S20 Lite و Galaxy S20 Fan Edition

فاطمة أيت طالب - دبي - سترحب سلسلة هواتف Galaxy S20 Series بعضوين آخرين في أي لحظة. الهاتفين المعنيين هنا هما Galaxy S20 Lite و Galaxy S20 Fan Edition، وهما الهاتفين اللذان يقتربان من السوق، فهذا بالفعل ما تؤكده أحدث دفعة من التسريبات.

ظهر الإسم Galaxy S20 Lite على الموقع الرسمي لشركة سامسونج في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا كجزء من البرنامج التعليمي لإستكشاف أخطاء الكاميرا Samsung Gear 360 وإصلاحها والتطبيق المصاحب لها. في الوقت نفسه، تم رصد الهاتف Galaxy S20 Fan Edition يحصل على مصادقة العديد من الهيئات التنظيمية، بما في ذلك WiFi Alliance و Bluetouth SIG علمًا أن هذه الشهادات كشفت لنا أن هذا الهاتف سيكون متوفرًا بنسختين، واحدة متوافقة مع شبكات 4G، والأخرى متوافقة مع شبكات 5G أيضًا.

جدير بالذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة سامسونج بإطلاق نسخة Fan Edition من هاتف مشهور، فقد قامت في شهر يوليو من العام 2017 بإطلاق الهاتف Galaxy Note 7 Fan Edition في كوريا الجنوبية كبديل للهاتف Galaxy Note 7 الذي تعرض للإلغاء. ومع ذلك، تشير الإصدارات المختلفة أن الهاتف Galaxy S20 Fan Edition سيكون متوفرًا للشراء على نطاق أوسع هذه المرة.

Samsung Galaxy S20 Lite moniker confirmed officially through Samsung US and Germany websiteshttps://t.co/d4tOYFNl90https://t.co/dRmnaQgbuphttps://t.co/S8o5MFPkDc#SamsungGalaxyS20Lite #Samsung #GalaxyS20Lite #Galaxy #S20Lite pic.twitter.com/Q8sV6oZ1KR