TCL تُعلن رسميًا عن جهازين لوحيين، وسماعات لاسلكية للأذن، وساعة ذكية

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فاطمة أيت طالب - دبي - في خطوة منها لتعزيز شعبية علامتها التجارية في سوق الأجهزة المحمولة وعدم الإعتماد فقط على علاماتها التجارية الأخرى مثل Alcatel، فقد قامت شركة TCL اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن جهازين لوحيين جديدين بالإضافة إلى ساعة ذكية وسماعات لاسلكية للأذن. ستجدون أدناه المواصفات التقنية لكافة هذه الأجهزة :
TCL TABMAX
- شاشة LCD بحجم 10.36 إنش وبدقة +FullHD
- كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل
- إثنين من مكبرات الصوت
- دعم القلم TCL Stylus
- كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل
- بطارية بسعة 8000mAh
- نظام Android 10 مع واجهة TCL UI
- الشبكات المدعومة : WiFi و 4G
- السعر : 249 يورو أو 299 يورو بناء على النسخة المختارة
- موعد الإطلاق : الربع الرابع من هذا العام
TCL TABMID
- شاشة LCD بحجم 8 إنش مع تقنية TCL NXTVISION
- كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل
- كاميرا خلفية بدقة 8 ميغابكسل
- معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 665
- بطارية بسعة 5550mAh
- نظام Android 10 مع واجهة TCL UI
- الشبكات المدعومة : WiFi و 4G
- السعر : 270 دولار أمريكي
- موعد الإطلاق : الربع الرابع من هذا العام.
TCL MOVETIME Family Watch
قامت شركة TCL بإنشاء العديد من الساعات الذكية في الفترة الماضية، ولكن ساعتها الذكية الأحدث تُعتبر أكثر تقدمًا. هذه الساعة الذكية والتي تحمل إسم TCL MOVETIME Family Watch تضم شاشة AMOLED، وتدعم شبكات الجيل الرابع 4G، كما أنها تأتي مع واجهة مستخدم خاصة مع أيقونات كبيرة، فضلا عن واجهات مختلفة.
هذه الساعة الذكية الأحدث من شركة TCL تملك أيضًا خاصية إكتشاف السقوط والتي تم تصميمها للإتصال بالطوارئ في حالة فقدان الوعي، وهي تأتي كذلك مع مستشعر ضربات القلب، ومع خاصية مقاومة المياه والغبار بفضل شهادة IP67. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذه الساعة الذكية تأتي كذلك مع ميزات تتبع الرياضية التقليدية، فضلا عن تتبع دورات النوم والعياء والكفاءة.
عمومًا، الساعة الذكية TCL MOVETIME Family Watch ستصل إلى أمريكا الشمالية وأوروبا في وقت لاحق من خريف هذا العام مقابل 270 دولار أمريكي.
TCL MOVEAUDIO S200 TWS
من ناحية أخرى، قامت شركة TCL بإطلاق سماعات الأذن اللاسلكية TCL MOVEAUDIO S200 TWS، وهي السماعات التي تحتفظ بالتصميم التقليدي مع سدادات تبقى داخل أذن المستخدم والميكروفون في الساق. وبغض النظر عن التصميم، فهذه السماعات تدعم كذلك تقنية الإلغاء الإلكتروني للضوضاء والتي تعمل على إلغاء الضوضاء في الخلفية أثناء المكالمات.
بالإضافة إلى ذلك، هذه السماعات الجديدة من شركة TCL تدعم المساعد الرقمي Google Assistant أو Siri، وتحمل شهادة IP54 لمقاومة القطرات المائية، كما أنها تدعم البلوتوث 5.0، وتضم بطارية توفر 3.5 ساعات في حين تزيد العلبة عمر البطارية لهذه السماعات إلى 23 ساعة.
عمومًا، سماعات TCL MOVEAUDIO S200 TWS الجديدة ستصدر على الصعيد العالمي في وقت لاحق من هذا الشهر مقابل 120 دولار أمريكي علمًا أنها ستكون متاحة باللون الأسود والأبيض والأزرق.
كانت هذه تفاصيل خبر TCL تُعلن رسميًا عن جهازين لوحيين، وسماعات لاسلكية للأذن، وساعة ذكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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