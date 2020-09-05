Vivo تستعرض لنا تكنولوجيا جديدة تسمح بتغيير لون الواجهات الخلفية للهواتف الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - تُحاول الشركات المصنعة للهواتف الذكية إستخدام المزيد والمزيد من الألوان غير التقليدية في ظهر هواتفها الذكية لجعلها تبرز بين الهواتف المنافسة. لقد رأينا جميع أنواع التدرجات اللونية، والخلفيات المغطاة بالجلد، والخلفيات الشفافة، والخلفيات المطلية بالذهب، ولكن تقول شركة Vivo الآن أنها طورت طريقة لتخصيص الواجهة الخلفية للهاتف بأي لون تريده.

تعتمد التكنولوجيا المستخدمة من قبل الشركة الصينية على تقنية يُطلق عليها إسم Electrochromism، وهي ظاهرة تسمح للزجاج بتغيير لونه أو تعتيمه عندما يتم تطبيق جهد كهربائي عليه. تشرح مهندسة Vivo في هذا الفيديو القصير كيفية عمل التكنولوجيا أو على الأقل نفترض أن هذا ما يحدث لأننا لا نجيد الصينية بصراحة. الزجاج الكهربائي ليس جديدًا، إنه عنصر حاسم في النوافذ الذكية للسيارات والمباني.

لتقريب الفكرة، إنها عبارة عن شطيرة تتألف من طبقتين زجاجيتين ولوحين إلكترودين شفافين مع تواجد شريط كهربائي في المنتصف إلى جانب موصل. من الناحية العملية، عندما يتم تطبيق جهد كهربائي منخفض، تُغير الأيونات تناسقها، مما يؤدي إلى تغير الضوء وإنشاء ألوان مختلفة.

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كشف مقطع فيديو مسرب كيف ستبدو هذه التكنولوجيا في الحياة الواقعية، ومن خلال إلقاء نظرة على تصميم الكاميرا، فنحن على يقين من أن الهاتف الذي يظهر هنا هو الهاتف Vivo S7 5G، على الرغم من محاولة شركة Vivo لإخفائه. إنها تقنية لا تتطلب الكثير من الطاقة، لذا فهي لن تستنزف البطارية أو تتسبب في رفع درجة حرارة الهاتف.

نظرًا لأن التكنولوجيا الكهروضوئية شفافة بطبيعتها، فهذا يعني أن الهاتف يمكنه أيضًا تقديم خيارات شفافة فعلية مثل Nubia Red Magic 5G أو Xiaomi Mi 10 Ultra.