شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يتعاون مع Dropbox و Koofr قبل جلسة استماع FTC .. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة فيس بوك أن مستخدميها يمكنهم نقل الصور ومقاطع الفيديو المخزنة على خوادمها إلى منصتين تقنيتين جديدتين - وذلك ضمن أحدث خطوة لها لمعالجة مخاوف مكافحة الاحتكار من خلال منح المستخدمين خيارًا لترك خدمات الشركة بسهولة، حيث إن الشركاء الجدد لشركة التواصل الاجتماعى هم شركتا التخزين السحابى Dropbox و Koofr - وهى شركة ناشئة مقرها الاتحاد الأوروبي.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد أعلن فيس بوك عن شراكة مماثلة مع خدمة Google Photos المملوكة لشركة Alphabet فى أبريل الماضى، وتسمى الميزة التى تسمح بعمليات النقل هذه "قابلية نقل البيانات"، والتى تمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم فى بياناتهم وتسمح لشركة التواصل الاجتماعى بالرد على المنظمين والمشرعين الأمريكيين الذين يحققون فى ممارساتها التنافسية والادعاءات بأنها خنق المنافسة.

وتأتى خطوة فيس بوك قبل جلسة استماع أنشأتها لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) فى 22 سبتمبر لفحص الفوائد والتحديات المحتملة لإمكانية نقل البيانات، حيث أصبح التحكم فى البيانات التى تضر بالمنافسة موضوعًا بالغ الأهمية فى الجدل الدائر حول مكافحة الاحتكار فى الولايات المتحدة وأوروبا.

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وفى وقت سابق من هذا الشهر، أرسل فيس بوك تعليقات إلى لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) دفعت فيها من أجل تشريع قابلية نقل البيانات، وقال فيس بوك أيضًا إن مشروع قانون قابلية النقل المسمى قانون الوصول، والذى يقوم بالفعل بجولات فى الكونجرس من السيناتور الديمقراطى ريتشارد بلومنثال ومارك وارنر والسناتور الجمهورى جوش هاولى، يعد خطوة أولى جيدة وسيواصل المشاركة مع المشرعين فيه.

وقال بيجان مادانى مدير الخصوصية والسياسة العامة فى فيس بوك لرويترز إن شركات التكنولوجيا الأصغر ستكون أكثر استعدادًا للدخول فى شراكة مع فيس بوك بمجرد أن تصبح اللوائح المتعلقة بإمكانية نقل البيانات أكثر وضوحًا، وتعد قابلية نقل البيانات مطلبًا بموجب قانون الخصوصية الأوروبى المسمى اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية كاليفورنيا المسمى قانون حماية المستهلك فى كاليفورنيا (CCPA).