شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة SpaceX الجديدة تقترب من هدفها للوصول إلى المريخ.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة SpaceX الصاروخ الضخم، الذى أطلق عليه اسم SN6، حيث حققت قفزة صاروخ أولى أخرى على بعد 500 قدم تقريبًا فى الهواء، بينما شاهد الآلاف من جميع أنحاء العالم الأسطوانة المعدنية المكونة من مجموعة طوابق وهى تشعل محركها الضخم وترتفع فى الهواء، حيث اختفت فى سحابة، وهذه هى المحاولة الثانية فى الأجواء الجوية فى تكساس.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، هبط الصاروخ بأمان بعد القفزة، لكنه سقط بزاوية متكئًا على منصة الإطلاق، كما شوهدت ألسنة اللهب تتدفق من قاعدته، لكن الطاقم الأرضي تصرف بسرعة وأخمد النيران.

تأتى القفزة بعد إطلاق صاروخ Falcon 9 الذى أخذ 60 قمراً صناعياً جديداً إلى المدار فى الساعة 8:46 صباحاً يوم الخميس.



صاروخ spacex

ويقرب نموذج SN6 إيلون ماسك الرئيس التنفيذى للشركة خطوة من حلمه فى إرسال البشر إلى المريخ.

Advertisements

أكمل الطاقم الأرضى تفكيك الصاروخ SN6 فى الساعة 1:56 مساءً، ما يؤدى إلى التخلص من المواد الكيميائية والمواد الكيميائية داخل الصاروخ.

وقال ماسكًا سابقًا، إن عمر كل مركب Starship سيكون نحو 20 إلى 30 عامًا، ولعله بعد اختبار النماذج ونجاحها الأخير، ستنطلق نحو ثلاث رحلات مركبة من الأرض يوميًا، أو نحو 1000 رحلة سنويًا.

ويتوقع ماسك أن يصل عدد سكان المريخ إلى 1000 نسمة بحلول عام من خلال نقل الأشخاص باستمرار لمسافة 180 مليون ميل إلى المريخ 2030، و "ربما حوالي مليون مع حلول عام 2050.

وكان أول نموذج أولي لـ Starship في عام 2019، حيث شهد برنامج Starship عددًا من المطبات طوال رحلته.