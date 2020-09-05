تكنولوجيا: كيف يمكنك توصيل آيفون أو آيباد بمحرك أقراص USB خارجى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تستخدم إصدار نظام التشغيل (آي أوإس 13) iOS 13 أو (آيباد أوإس 13) iPadOS 13 أو الإصدارات الأحدث فيمكنك توصيل هاتف آيفون أو جهاز آيباد بمحرك أقراص USB خارجي، والوصول إلى الملفات المخزنة فيه بسهولة دون استخدام أي تطبيق خارجي؛ لأن التطبيق الذي تحتاج إليه يأتي مثبتًا سابقًا في جهازك.





لماذا يعتبر استخدام محرك أقراص USB خارجي مع آيفون أو آيباد مفيدًا؟وفقا لما ذكره موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية"، حتى إذا كنت تقوم بتخزين ملفاتك في خدمة (آي كلاود) iCloud فلا يزال هناك العديد من الأسباب لاستخدام محرك أقراص USB، حيث يمكن أن تستفيد من مساحتك المجانية في آي كلاود لتخزين الملفات المهمة التي تريد مشاركتها عبر أجهزتك المختلفة.

كما يمكنك استخدام محرك تخزين خارجي بسعة كبيرة لتخزين الصور والأفلام وغيرها من الملفات التي يمكن لها أن تستهلك سعة التخزين في آي كلاود أو الجهاز، والوصول إلى هذه الملفات دائما بمجرد توصيل قرص التخزين الخارجي بهاتف آيفون أو جهاز آيباد.

بالإضافة إلى ذلك مع احتفاظك بالملفات في محرك خارجي يمكنك الوصول إليها حتى في حالة انقطاع الاتصال بالإنترنت، كما يمكن نقل الملفات الخاصة والحساسة من آيفون أو آيباد إلى محرك الأقراص الخارجي، ومن ثم ستكون في مأمن من خطر وصول الآخرين إليها في حالة ضياع جهازك أو فقدانه.





فيما يلي سنتعرف يمكنك توصيل آيفون أو آيباد بمحرك أقراص USB خارجي؟

إذا كنت تستخدم آيباد أو آيفون ستحتاج إلى محول Lightning-to-USB:

تحتوي محركات الأقراص التي تريد الاتصال بها على موصل USB-A، بينما يحتوي هاتف آيفون أو جهاز آيباد (الجيل السابع) على منفذ Lightning لذا ستحتاج إلى (محول) Adapter، ويمكنك استخدام محول الكاميرا Lightning to USB 3 من آبل من خلال توصيلها بجهازك ثم توصيل المحرك الخارجي بمنفذ USB-A.

وبينما تستهلك العديد من محركات الأقراص طاقة أكثر مما يمكن أن يوفره هاتف آيفون أو جهاز آيباد وحده، لكن محول Lightning to USB 3 من آبل يتضمن أيضًا منفذًا للشحن، حيث يمكنك توصيل كابل الشحن به، وسيوفر كل الطاقة التي يحتاجها محرك الأقراص بالإضافة إلى شحن هاتفك أو جهازك اللوحي.

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إذا كنت تستخدم جهاز iPad Pro ستحتاج إلى محول USB-C-to-USB-A:

يحتوي جهاز iPad Pro على منفذ USB-C ويمكنك الحصول على محرك أقراص يستخدم المنفذ نفسه، لكن هذا لا يساعد في جميع محركات الأقراص القديمة التي تأتي مع منافذ USB-A أكبر حجمًا، لذا ستحتاج إلى محول.

ويمكن لجهاز iPad Pro استخدام أي ملحق USB-C مصمم لأجهزة الحاسوب المحمولة، ويشمل ذلك: محولات متعددة المنافذ تتضمن منافذ USB-A، حيث يمكنك استخدام محول USB-C Digital AV المتعدد المنافذ من آبل، ثم قم بتوصيل محرك أقراص USB الخاص بك بسهولة.

كما يمكنك استخدام محول (Satechi Slim Aluminum Type-C Multi-Port) الذي يمكن استخدامه مع جهاز آيباد برو وحاسوب ماك بوك.





كيف يمكنك الوصل إلى الملفات في محرك الأقراص في آيفون أو آيباد؟

سواء كان لديك هاتف آيفون أو جهاز آيباد من الجيل السابع أو آيباد برو فإن التطبيق الوحيد الذي ستحتاج إليه للوصول إلى محتويات محرك أقراص USB الخارجي هو تطبيق (الملفات) Files الذي يأتي مثبت سابقًا في آيفون وآيباد.

وبمجرد توصيل محرك الأقراص – باستخدام المحول المناسب – بهاتف آيفون أو جهاز آيباد اللوحي انتقل إلى شاشة التصفح في تطبيق الملفات، في قائمة محركات الأقراص المتاحة في الهاتف أو الجهاز اللوحي، وسترى اسم محرك أقراص USB الخارجي الذي تحاول الوصول إليه، اضغط عليه وستفتح نافذة فيها جميع الملفات والمجلدات، من هنا يمكنك أن تفعل ما تريد، مثل: تنظيم الملفات أو نسخها من جهازك إلى محرك الأقراص أو العكس.