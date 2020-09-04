فيسبوك تحدّث شروط الخدمة لحماية نفسها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - سبتمبر - 2020 9:24 مساءً

بهدف الابتعاد عن المشاكل القانونية، وسعت شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة فيسبوك سلطتها لإزالة المحتوى الذي قد يؤدي بالشركة الى ما لا تبتغيه، وذلك كجزء من شروط الخدمة الجديدة التي سيتم تطبيقها قريباً، بحسب ما ذكره موقع “الرؤية”.

وتلقى العديد من مستخدمي المنصة إشعاراً ينص على أنه اعتباراً من 1 أكتوبر 2020 «سيتم تحديث القسم 3.2 من شروط الخدمة لدينا ليشمل: يمكننا أيضاً إزالة أو تقييد الوصول إلى المحتوى أو الخدمات أو المعلومات الخاصة بك، إذا وجدنا أن ذلك ضرورياً لتجنب أو تخفيف الآثار القانونية أو التنظيمية الضارة على فيسبوك».

يوضح القسم المحتوى الذي ينتهك إرشادات المجتمع، وبالتالي فإنه لا يمكن مشاركته على النظام الأساسي. كما ينص على أن النظام الأساسي لديه سلطة إزالة أو تقييد ذلك المحتوى.

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مع الشروط الجديدة، سيكون لدى فيسبوك سلطة إزالة المحتوى الذي يمكن أن يعيق الامتثال للأمور التنظيمية على الشبكة.

وسوف تكون الشروط الجديدة فعالة قبل الانتخابات الأمريكية.

وتعمل المنصة، إلى جانب عمالقة التكنولوجيا الآخرين بما في ذلك تويتر وغوغل ومايكروسوفت، مع الوكالات الحكومية الأمريكية لمواجهة التهديدات المشتركة للمحادثات العامة عبر الإنترنت قبل الانتخابات الأمريكية القادمة.

وكانت شركة فيسبوك سمحت لمسخدميها نقل صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى خدمتين جديدتين، هما: (دروب بوكس) Dropbox، و(كوفر) Koofr، وذلك باستخدام أداة قابلية النقل التابعة لها، بحسب ما اعلنه الشركة اليوم.

ومطلع شهر حزيران اعلنت الشركة عن إتاحة أداتها الخاصة بالسماح للمستخدمين بنقل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى خدمة الصور التابعة لجوجل Google Photos لجميع المستخدمين.