خطوة بخطوة..تعلم كيف تحذف إنستغرام Reels التي نشرتها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

انستقرام Reels هي طريقة جديدة لإنشاء ومشاركة مقاطع الفيديو القصيرة على إنستاغرام وتتيح للمستخدم مشاركة وإعداد مقاطع فيديو لا يتعدى طولها 15 ثانية.

وتتيح الميزة إمكانية إضافة الأصوات والتأثيرات إلى مقاطع الفيديو ومشاركتها إما مع دائرة الأصدقاء والمتابعين أو على نطاق أوسع على منصة انستقرام لتظهر في تبويب اكتشف Explore لتكون متاحة لكافة مستخدمي انستقرام .

كيفية حذف إنستاجرام Reels التي نشرتها أو أرشفتها:

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افتح تطبيق إنستاجرام، ثم قم بالنقر على أيقونة ملفك الشخصي الموجودة في أسفل الزاوية اليمنى.

ابحث عن Reels التي تريد حذفها واضغط عليها، حيث يمكنك العثور عليها إما عن طريق عرض الشبكة في الجزء الأعلى الأيسر أو عرض الفيديو في الجزء الأعلى الأوسط.

عندما ترى الملف الذي تريد حذفه، قم بالنقر على قائمة النقاط الثلاث في الجزء السفلي الأيمن ثم انقر على خيار (حذف)، ثم قم بتأكيد رغبتك في حذف ملف الفيديو عن طريق النقر على (حذف) في النافذة المنبثقة.

تم الآن حذف ملف الفيديو الخاص بك، ولن يكون مرئيًا بعد الآن في ملفك الشخصي أو للآخرين في خلاصاتهم أو علامة التبويب استكشاف.

إذا كنت تريد بدلاً من ذلك إزالة Reels دون حذفها، فلديك خيار أرشفة الملف، الذي ستجده في الخطوة الثالثة التي قمنا بشرحها أعلاه.

الجدير بالذكر أن إطلاق خدمة Reels أتى بعد أيام من إعلان شركة مايكروسوفت أنها تجري محادثات للاستحواذ على (تيك توك) من شركة (بايت دانس) ByteDance الصينية.

وذكرت تقارير أن (بايت دانس) وافقت على بيع أجزاء من (تيك توك)، تحت ضغط من البيت الأبيض الذي هدد بحظره، بالإضافة إلى التطبيقات الأخرى المملوكة للصين بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات.