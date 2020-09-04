شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يفرض قيودا جديدة على إعادة توجيه الرسائل فى "ماسنجر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة فيس بوك السماح بإعادة مشاركة الرسائل داخل تطبيق ماسنجر إلى 5 أشخاص فقط، وذلك للحد من مشاركة الأخبار الكاذبة والمضللة، وهى الخطوة التى سبق وأن طبقها فيس بوك مع تطبيق واتس آب الذى يحد أيضا من إعادة توجيه الرسائل إلى خمس مجموعات فقط.

وقد قالت شركة فيس بوك فى مدونتها الرسمية:"كجزء من جهودنا المستمرة لتزويد الأشخاص بتجربة مراسلة أكثر أمانًا وخصوصية، فإننا نقدم اليوم حدًا لإعادة التوجيه على ماسنجر، لذلك لا يمكن إعادة توجيه الرسائل إلا إلى خمسة أشخاص أو مجموعات فى وقت واحد، ويُعد الحد من إعادة التوجيه طريقة فعالة لإبطاء انتشار المعلومات والمحتوى الضار الذى يمكن أن يتسبب فى إلحاق ضرر حقيقى بالعالم".

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وأضاف فيس بوك فى بيانه :"نعتقد أن السيطرة على انتشار المعلومات المضللة أمر بالغ الأهمية مع استمرار جائحة COVID-19 العالمى ونتجه نحو انتخابات كبرى فى الولايات المتحدة ونيوزيلندا ودول أخرى، لقد اتخذنا خطوات لتزويد الأشخاص بمزيد من الشفافية والمعلومات الدقيقة، حيث يمنح مركز المجتمع الخاص بفيروس كورونا (COVID-19) الأشخاص إمكانية الوصول إلى المعلومات والموارد المحدثة المصممة لمساعدتهم على البقاء بأمان، ويضمن مركز معلومات التصويت وإشعارات تسجيل الناخبين معرفة الناس بكيفية التسجيل للتصويت وتشجيعهم على إسماع أصواتهم، فنحن نضع حدًا لإعادة التوجيه على Messenger للمساعدة فى كبح جهود أولئك الذين يتطلعون إلى التسبب فى الفوضى أو بث عدم اليقين أو تقويض المعلومات الدقيقة عن غير قصد".

فيما تأتى هذه الخطوة بعد تعرّض شركة فيس بوك لانتقادات متكررة لعدم اتخاذها إجراءات صارمة ضد المعلومات المزيفة أو المضللة على منصتها الاجتماعية، وكما هو الحال مع تويتر، عادة توفر الشركة تحذيرا إلى المنشورات التى تحتوى على أخبار مزيفة بدلًا من حذفها عن المنصة.