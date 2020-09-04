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فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج في يوم الأربعاء الماضي بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy A42 5G. وبالنظر إلى نظام التسمية، فمن المتوقع أن يكون هذا هو أرخص هاتف 5G في تشكيلة سامسونج حتى الآن مما يعني أنه سيأخذ التاج من Galaxy A51 5G. ومع ذلك، لم تكشف لنا شركة سامسونج عن كافة التفاصيل المهمة حول هذا الهاتف حتى الآن، بما في ذلك السعر.
لا داعي للقلق، فقد قام فرع شركة سامسونج في ألمانيا بتصحيح هذه المشكلة. إتضح أن الهاتف Galaxy A42 5G سيكون متاحًا في أوروبا في شهر نوفمبر المقبل مقابل 369 يورو علمًا أنه سيكون معروضًا للبيع باللون الأسود والأبيض والرمادي.
وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد إتضح أن الهاتف Galaxy A42 5G سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة Super AMOLED Infinity-U بحجم 6.6 إنش وبدقة +FullHD، وبطارية بسعة 5000mAh، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل، فضلا عن أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.
كانت هذه تفاصيل خبر إليكم كم سيُكلف الهاتف Galaxy A42 5G عندما يصل إلى المتاجر في شهر نوفمبر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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