Honor تكشف النقاب أيضًا عن الجهازين اللوحيين Honor Pad 6 و Honor Pad X6

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن الحواسيب المحمولة الثلاثة الجديدة Honor MagicBook Pro و Honor MagicBook 14 و Honor MagicBook 15، فقد قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei كذلك اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن جهازين لوحيين جديدين في معرض IFA 2020 المُنعقد حاليًا بالعاصمة الألمانية، برلين.

في الواقع، لقد قامت شركة Honor بالإعلان رسميًا عن Honor Pad 6 و Honor Pad X6، وهما الجهازين اللذان يمكنكما الإطلاع على مواصفاتهما التقنية أدناه :

Honor Pad 6





شاشة بحجم 10.1 إنش وبدقة 1920×1200 بكسل

معالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 710A

ذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB

ذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB

إثنين من مكبرات الصوت تدعم تقنية Huawei Histen 6.1

الشبكات : WiFi و LTE

نظام Android 10 مع واجهة MagicUI 3.1

Honor Pad X6



