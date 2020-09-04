Honor تكشف النقاب أيضًا عن الجهازين اللوحيين Honor Pad 6 و Honor Pad X6

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فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن الحواسيب المحمولة الثلاثة الجديدة Honor MagicBook Pro و Honor MagicBook 14 و Honor MagicBook 15، فقد قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei كذلك اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن جهازين لوحيين جديدين في معرض IFA 2020 المُنعقد حاليًا بالعاصمة الألمانية، برلين.
في الواقع، لقد قامت شركة Honor بالإعلان رسميًا عن Honor Pad 6 و Honor Pad X6، وهما الجهازين اللذان يمكنكما الإطلاع على مواصفاتهما التقنية أدناه :
Honor Pad 6
- شاشة بحجم 10.1 إنش وبدقة 1920×1200 بكسل
- معالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 710A
- ذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB
- ذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB
- إثنين من مكبرات الصوت تدعم تقنية Huawei Histen 6.1
- الشبكات : WiFi و LTE
- نظام Android 10 مع واجهة MagicUI 3.1
Honor Pad X6
- شاشة بحجم 9.7 إنش وبدقة 1280×800 بكسل
- معالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 710A
- ذاكرة عشوائية بحجم 3GB
- ذاكرة داخلية بحجم 32GB
- إثنين من مكبرات الصوت
- كاميرا أمامية بدقة 2 ميغابكسل
- كاميرا خلفية بدقة 5 ميغابكسل
- نظام Android 10 مع واجهة MagicUI 3.1
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