شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه خدمة My Photo Stream الجديدة من أبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة أبل خدمة للصور تعرف بـ My Photo Stream والتى تتيح لهم رفع جميع الصور الحديثة – باستثناء Live Photos – التي تم التقاطها باستخدام هاتف أيفون أو جهاز أيباد أو iPod touch، أو تلك التي قام المستخدم بتحميلها من الكمبيوتر والوصول إليها وعرضها عبر جميع الأجهزة المذكورة سابقًا وجهاز Apple TV.

خدمة My Photo Stream

وتتيح هذه الخدمة للمستخدمين لاحتفاظ بما يصل إلى 1000 صورة لمدة تصل إلى 30 يومًا، لتوم الخدمة بعد ذلك وبشكل تلقائي بحذف الصور القديمة عندما يتجاوز مجموع الصور الموجودة 1000 صورة، أو عندما يكون عمر الصورة أكثر من 30 يومًا، ولا تُحتسب المساحة التي تشغلها خدمة "My Photo Stream" من المساحة التخزينية في آي كلاود.

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استخدام iCloud Photos

إذا كنت تستخدم iCloud Photos في أجهزتك فلن تحتاج إلى استخدام الخدمة على الإطلاق، حيث يقوم iCloud Photos بمزامنة جميع الصور ومقاطع الفيديو عبر جميع الأجهزة التي سجلت الدخول إلى حساب آي كلاود نفسه، حيث تعتبر هذه الخدمة مفيدة للغاية عند الرغبة فى بث الصور الحديثة في جهاز Apple TV الخاص بك.

وتتيح هذه الخدمة استعراض الصور التي يلتقطها كل جهاز بسهولة، وسيظهر ألبوم My Photo Stream في تطبيق الصور الذي يعرض الصور المخزنة من أي أجهزة أخرى، ففي نظامي iOS وiPadOS يمكنك استعراض الصور طالما أنها موجودة في الخدمة.