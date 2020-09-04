واتساب تطلق منصة “أمان” للعثور على تفاصيل الثغرات الأمنية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 04:11 مساءً - منذ 43 ثانية

تعتبر منصة واتساب من أقل التطبيقات التي تواجه ثغرات أمنية، لكن لا يوجد تطبيق حول العالم لا يتعرض لذلك، ومن ضمنهم واتساب، ولهذا الأمر أطلقت واتساب بوابة جديدة تتيح لك العثور على تفاصيل الثغرات الأمنية المكتشفة حديثًا – معلومات قد ترغب في معرفتها كمستخدم مطلع.

ولن تنشر منصة واتساب تفاصيل الأخطاء قبل إصلاحها، وذلك لتجنب استغلالها، ولكن بمجرد حل الثغرات الأمنية، ستتمكن من العثور على التفاصيل الكاملة حول إرشادات أمان المنصة.

تقول منصة واتساب أنه قبل الآن لم يكن من الممكن نشر تفاصيل كاملة عن هذه الإصلاحات بسبب القيود المفروضة على متجر آب ستور وجوجل بلاي، لذلك تم اختيار إدراجها جميعًا في مكان واحد من أجل الشفافية.

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تحرص الشركة على الإشارة إلى أنه على الرغم من نشرها للعامة تفاصيل الأخطاء الأمنية، إلا أنها ليست أقل أمانًا من ذي قبل، ومجرد إدراج إحدى الثغرات الأمنية، فهذا لا يعني أنه تم استغلالها أو تعرض أي من بياناتك للاختراق .

وقالت في بيان على البوابة الجديدة: “نحن ملتزمون جدًا بالشفافية ويهدف هذا المورد إلى مساعدة مجتمع التكنولوجيا الأوسع للاستفادة من أحدث التطورات في جهودنا الأمنية، ونحن نشجع جميع المستخدمين بشدة على التأكد من استمرار تحديث واتساب من متاجر التطبيقات الخاصة بهم وتحديث أنظمة تشغيل الهاتف المحمول الخاصة بهم كلما توفرت التحديثات”.

تحتوي البوابة بالفعل على قائمة بإرشادات هذا العام التي لم يتم الكشف عنها من قبل، حيث تم إصلاح خمسة منها في اليوم نفسه الذي تم العثور فيه عليها – استغرق السادس وقتًا أطول قليلاً – ولا يوجد دليل على أن أياً منها قد تم استغلاله بالفعل لأغراض ضارة.

أوضحت فيسبوك – الشركة الأم لمنصة واتساب – أنه سيتم أيضًا طرح الإصلاحات على منتجات أخرى مثل فيسبوك مسنجر أو إنستاجرام التي تستخدم الرمز نفسه، وستقوم أيضًا بإبلاغ مالكي أي مكتبات رموز تابعة لجهات خارجية عن أي أخطاء جديدة حتى يتمكنوا من إجراء التحديثات اللازمة.