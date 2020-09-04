كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 04:11 مساءً - منذ 24 دقيقة

بعد أن كشفت شركة ريلمي الثلاثاء، في حدث خاص، عن أرخص هاتف بتقنية اتصال الجيل الخامس في السوق حتى الآن، ومنحته اسم Realme V3 والذي يبدأ سعره من 146 دولارا أمريكيا فقط للفئة الأقل.

أعلنت شركة “ريلمي” الصينية، العلامة التجارية الأسرع نموا في العالم في مجال تصنيع تكنولوجيا الهواتف الذكية، عن الطرح الرسمي لأحدث منتجاتها الإلكترونية الأكثر تقدما.

وأزاحت “ريلمي” النقاب عن منتجاتها الجديدة، وهي الهاتف الذكي “ريلمي7″ و”ريلمي 7 برو”.

ويحمل الهاتف الجديد كاميرا خلفية رباعية تتكون من أربع مستشعرات هي: عدسة عريضة بدقة 64 ميجابكسل + عدسة فائقة الاتساع 8 ميجابكسل + مستشعري عمق وماكرو كل منهما بدقة 2 ميجابكسل. مع القدرة على تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60/30 إطار في الثانية بجانب خاصية gyro-EIS من أجل تثبيت الفيديو.

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وعن المواصفات الأخرى، الهاتف يأتي مع مكبرات صوت ستيريو مزدوجة، وبطارية من طراز ليثيوم بوليمر بسعة 4500 مللي أمبير

بالإضافة لمستشعر بصمات الأصابع تحت الشاشة ذلك لأنها من طراز سوبر أموليد مع إمكانية فتح قفل الهاتف عن طريق التعرف على الوجه.

ومن المقرر بدء المبيعات في 10 و 14 سبتمبر، السعر المبدئي لـ”ريلمي7 ” 230 دولارًا ، أما “ريلمي 7 برو”. 272 دولارًا.

ويتوفر Realme X7 باللونين الأزرق والأبيض، بالإضافة إلى تصميم متدرج اللون. ويبدأ سعر الهاتف في الصين من 265 دولارا أمريكيا. وسيُطرح اعتبارا من 7 أيلول/ سبتمبر الجاري.

ريلمي تلفت الأنظار بمواصفات هواتفها الجديدة “ريلمي7″ و”ريلمي 7 برو”