Honor تكشف عن ثلاثة حواسيب محمولة جديدة مُزودة بمعالجات AMD Ryzen للأسواق العالمية

فاطمة أيت طالب - دبي - إستغلت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei معرض IFA 2020 المُنعقد حاليًا بالعاصمة الألمانية برلين للكشف عن جهازين لوحيين، فضلا عن ثلاثة حواسيب محمولة مُزود بمعالجات AMD Ryzen 4000 من أجل الأسواق العالمية. واحد منهم عبارة عن بديل للنسخة المُزودة بمعالج Intel والتي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام، في حين حصل الحاسوبين الآخرين على ترقية من معالجات AMD Ryzen 3000 إلى AMD Ryzen 4000.

Honor MagicBook Pro





هذا الحاسوب الجديد يأتي كبديل للنسخة المُزودة بمعالج Intel والتي تم الإعلان عنها في شهر مايو الماضي، وهو يستخدم المعالج AMD Ryzen 5 4600H APU بدلاً من الجيل العاشر من معالجات Intel. وبغض النظر عن المعالج، فهذا الحاسوب يضم كذلك مواصفات أخرى تشمل 16GB من الذاكرة العشوائية DDR4، وذاكرة تخزينية بحجم 512GB من نوع SSD.

ليس هناك معالج رسوميات خارجي هذه المرة، فشركة AMD جلبت معها معالج الرسوميات AMD Radeon Vega الخاص بها. وعلاوة على ذلك، فهناك أيضًا مروحة مُزدوجة، وإثنين من أنابيب تبديد الحرارة لإبقاء الحاسوب باردًا قدر الإمكان.

هذا الحاسوب يضم شاشة بحجم 16.1 إنش وبدقة FullHD تُغطي 100 في المئة من التدرج اللوني sRGB، ويزن 1.7 كيلوجرام، كما أنه يضم بطارية بقوة 56Wh مما يتيح لك الحصول على 11 ساعة من مشاهدة الفيديوهات علمًا أن هذه البطارية تدعم الشحن السريع بقوة 65W مما يسمح بشحن 50 في المئة منها في غضون نصف ساعة.

هذا الحاسوب يضم عدة منافذ تشمل HDMI 2.0 و USB Type-C، ويضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع وكاميرا أمامية منبثقة مخفية في لوحة المفاتيح ذات الإضاءة الخلفية. عمومًا، هذا الحاسوب سيكون متوفرًا إبتداءً من 7 سبتمبر في ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا مقابل 900 يورو، ولكن المشترين الأوائل سيحصلون على خصم قدره 100 يورو.

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Honor MagicBook 14 و Honor MagicBook 15





أما بالنسبة لهذين الحاسوبين، فهما مُزودين بالمعالج AMD Ryzen 5 4500U، ويمكنك الحصول عليهما مع 8GB أو 16GB من الذاكرة العشوائية DDR4، ومع 256GB أو 512GB من الذاكرة الداخلية NVMe SSD.

وبالنسبة للحاسوب Honor MagicBook 15، فهو يضم شاشة بحجم 15.6 إنش تغطي 87 في المئة من الواجهة، في حين يضم الحاسوب Honor MagicBook 14 شاشة بحجم 14 إنش تغطي 84 في المئة من الواجهة علمًا أن شاشات كلا الحاسوبين تمتازان بدقة FullHD.

الهيكل الرئيسي في هذين الحاسوبين مصنوع من الألومنيوم. هذا يجعل الحاسوب الكبير الحجم يزن 1.53 كيلوجرام، في حين يزن الحاسوب الصغير الحجم 1.38 كيلوجرام. وفيما يخص البطاريات، فقد تم تزويد الحاسوب الصغير ببطارية بقوة 56Wh في حين تم تزويد الحاسوب الكبير ببطارية بقوة 42Wh.

عملية الشحن في كلا الحاسوبين تتم من خلال منفذ USB Type-C علمًا أن كلا الجهازين يدعمان الشحن السريع بقوة 65W مما يسمح بشحن 50 في المئة منها في غضون نصف ساعة. وبغض النظر عن ذلك، فنسخة 8GB/512GB من الحاسوب Honor MagicBook 14 ستُكلف 750 يورو عندما يتم إصدارها يوم 21 سبتمبر، وستحصل معها على ملحق مجاني عبارة عن فأرة أو Honor Router 3 أو Honor Bluetooth Earphones أو محفظة ظهر.

أما في حالة إذا كنت تفضل Honor MagicBook 15، فهو سيصدر في أوائل شهر أكتوبر، وسيُكلف 700 يورو لنسخة 8GB/512GB.