الإعلان رسميًا عن Honor GS Pro و Honor Watch ES

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن ساعاتها الذكية الجديدة Honor Watch GS Pro و Honor Watch ES. وتجدر الإشارة إلى أن Honor Watch GS Pro هي أول ساعة ذكية قوية من الشركة الصينية تستهدف عشاق المغامرة بينما يتم تسويق Honor Watch ES كمدرب خاص للياقة البدنية على معصمك.

Honor Watch GS Pro

تضم Honor Watch GS Pro شاشة AMOLED بحجم 1.39 إنش وبدقة 454×454 إنش، وتضم كذلك إطار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وهيكل مصنوع من البوليكاربونات مع حزام من السيليكون. التصميم المتين لـ Honor Watch GS Pro يجعلها تحصل على 14 شهادة MIL-STD-810G بما في ذلك مقاومة الحرارة والصدمات والماء.

تستهدف Honor هواة رياضة المشي لمسافات طويلة والتزلج والسباحة من خلال ميزات مثل حالة المد والجزر والتنبيهات بشأن سوء الأحوال الجوية والتزلج وتتبع ألواح التزلج على الجليد بالإضافة إلى التنقل أثناء التنزه بعيدًا عن هاتفك.

في المجموع، هناك أكثر من 100 وضع تمرين بما في ذلك السباحة مع تتبع معدل ضربات القلب. هناك أيضًا مستشعر مدمج لمراقبة مستويات الأكسجين في الدم وتتبع النوم. وبغض النظر عن ذلك، فهذه الساعة الذكية مُزودة أيضًا بالمعالج HiSilicon Kirin A1، وتضم بطارية توفر ما يصل إلى 25 يومًا من الإستخدام في وضع الطاقة المنخفضة، في حين أن الإستخدام المكثف مع تفعيل GPS سيجعل الساعة تعمل لنحو 48 ساعة فقط. وبالنسبة لعملية الإقتران، فهي تتم بإستخدام البلوتوث 5.1.

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تأتي الساعة الذكية Honor Watch GS Pro مع ألوان تشمل الأزرق والأسود والأبيض، وستُكلف 250 يورو. الطلبات المسبقة على هذه الساعة ستبدأ في أوروبا يوم 7 سبتمبر مع العلم بأن هناك عرض على موقع Honor على شبكة الإنترنت مما يتيح لك توفير 50 يورو من السعر الرسمي.

Honor Watch ES

Honor Watch ES هي عبارة أكثر عن ساعة ذكية تقليدية موجهة لعشاق اللياقة البدنية، وهي تضم شاشة AMOLED بحجم 1.64 إنش مستطيلة الشكل تمتاز بدقة 456×280 بكسل، كما أنه توفر تعليمات اللياقة البدنية خطوة بخطوة من خلال عرض الحركات الرياضية على الشاشة. يمكنك أيضًا تتبع ما يصل إلى 95 وضع رياضي مع العلم بأن هناك أيضًا مستشعر ضربات القلب وخاصية قياس مستويات الأوكسجين في الدم، فضلا عن خاصية تتبع النوم والإجهاد.

تقول شركة Honor أن عمر البطارية في الساعة الذكية الجديدة Honor Watch ES يصل إلى 10 أيام بفضل معمارية المعالج المُزدوجة. هناك أيضًا خاصية الشحن السريع والتي يمكنها شحن 70 في المئة من البطارية في غضون 30 دقيقة فقط.

تأتي الساعة الذكية Honor Watch ES بألوان تشمل الأسود والوردي والأبيض، وستُباع مقابل 100 يورو. ستبدأ الطلبات المسبقة في أوروبا في 7 سبتمبر علمًّا أن العملاء الأوائل سيحصلون على خيار الحصول على خصم قدره 20 يورو أو سماعات بلوتوث لاسلكية من Honor.