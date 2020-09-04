رغم الحرارة المرتفعة.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية على بعض المناطق السبت

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا السبت، حار رطب على القاهرة نهارا يصاحبه شبورة مائية صباحا وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الأحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وأضافت الأرصاد في بيان، أن الطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية للبلاد لطيف ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح نشطة، ويكون شديد الحرارة نهارا على محافظات الصعيد معتدل ليلا يصاحبه أمطار متوسطة تكون غزيرة رعدية أحيانا على مناطق متفرقة وخفيفة على مناطق أخرى من جنوب الصعيد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا السبت:

القاهرة الكبرى 37 للعظمى والصغرى 24

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السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 41 للعظمى والصغرى 24

شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 24 للصغرى

جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 28.