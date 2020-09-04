شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: افتتاح طريق مغطى بشبكة الجيل الخامس لاختبار السيارات ذاتية القيادة فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت السلطات الصينية فى مدينة خفى بمقاطعة آنهوي شرقي الصين أمس الخميس، طريقا مغطى بشبكة الجيل الخامس لاختبار السيارات ذاتية القيادة في حي باوخه، ليصبح فى استقبال الدفعة الأولى من الركاب، وسيفتح الطريق الدائرى البالغ طوله 4.4 كيلومتر لكل من المركبات ذاتية القيادة والمركبات العادية، وذلك بحسب ما ذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية.



الحافلات

وقبل نحو شهر ذكرت قناة يورو نيوز أن سكان مدينة شنجهاي الصينية أصبحوا يستقلون سيارات أجرة من دون سائق والتى يطلبونها بواسطة الإنترنت.

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الطريق الجديد

وتحاول كبرى شركات صناعة السيارات الذاتية القيادة تعميم التجرية مستفيدة من ميل الصينيين إلى الابتكارات، ووفقا للقناة فإن المشهد الذى قد يبدو أشبه بفيلم خيال علمي، وهو رؤية الشوارع مزدحمة بسيارات من دون سائقين بشريين، لا يزال في الواقع بعيد المنال، لأسباب عدّة أهمّها تكنولوجية وتنظيمية وأمنية.



شرق الصين

ومع ذلك أطلقت أبرز الجهات الصينية العاملة في مجال التكنولوجيا مشاريع سيارات ذاتية القيادة في مدن عدة، كما فعلت نظيراتها الأميركية، وسط مناخ تنافس تكنولوجي محموم بين بكين وواشنطن.

ومن هذه الشركات الصينية "بايدو" (مالكة محرّك البحث الأكثر شعبية في الصين) و"ديدي تشاشينج" (شركة مركبات سياحية يقودها سائقون) و"أوتوكس" (المدعومة من مجموعة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية).