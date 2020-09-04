الكشف عن نسخة التيتانيوم من الساعة الذكية Galaxy Watch 3 في ألمانيا

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة سامسونج بهدوء اليوم عن نسخة أكثر رقيًا من الساعة الذكية Galaxy Watch 3 تستخدم هيكل مصنوع من التيتانيوم بدلاً من الفولاذ المقاوم للصدأ المعتاد. نشر فرع شركة سامسونج في ألمانيا بيانًا يقول فيه أن هذه النسخة الجديدة من Galaxy Watch 3 ستكون متاحة للشراء عبر الموقع الرسمي للشركة إعتبارًا من 18 سبتمبر.
نسخة التيتانيوم من الساعة الذكية Galaxy Watch 3 ستكون متاحة بحجم 45 ملمتر فقط، وباللون الأسود الحصري. السوار في هذه الساعة الذكية بالذات سيكون مصنوعًا من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهذا ما يعني بأن هيكل الساعة هو الوحيد الذي سيكون مصنوعًا من التيتانيوم.
هذه النسخة الراقية من Galaxy Watch 3 لم تظهر في أي مكان آخر في الوقت الراهن، لذلك لا نعرف الأسواق الأخرى التي ستحصل عليها. يمكنك رؤيتها على المتجر الرسمي لشركة سامسونج على شبكة الإنترنت علمًا أنها تُكلف 633 يورو، وهو سعر أعلى من 447 يورو الذي تطلبه شركة سامسونج مقابل نسخة 45mm العادية من نفس الساعة الذكية.
قبل الختام، نود أن نشير إلى أن نسخة التيتانيوم من الساعة الذكية Galaxy Watch 3 تدعم WiFi فقط، وهذا ما يعني بأنها لا تدعم شبكات LTE. وفي حالة إذا كان سعر هذه الساعة الذكية مرتفعًا بالنسبة لك، فهناك دائمًا خيار شراء Galaxy Fit 2 مقابل 47 يورو عندما تُصبح متاحة في اليوم الثاني من شهر أكتوبر المقبل.
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