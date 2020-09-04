شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تواصل إعداد مسبار "إكزومارس - 2022" للإطلاق إلى المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فى أغسطس الماضى إلى ميدان الإنتاج والتجارب التابع لشركة Thales Alenia Space Italia فى مدينة تورين الإيطالية فريق من الخبراء الروسيين الذين يمثلون شركة "لافوتشكين" الروسية، وذلك للاستمرار فى العمل على تحقيق المشروع الأوروبى الروسى "إكزومارس – 2022".

ويشارك الخبراء الروس فى اختبار مسبار "إكزومارس" – 2022" الذى يتوقع أن يقوم عام 2022 برحلة فضائية غير مأهولة إلى المريخ، وشارك الفريق في العمل على تجميع مكونات المنصة روسية الصنع التي ستهبط على سطح المريخ بواسطة مسبار "إكزومارس – 2022"، كما يشارك فى تركيب البطاريات الشمسية وأجهزة الهبوط وسلم سينزل عبره الروفر الأوروبى إلى سطح المريخ لمواصلة دراسة طبقات جوفية لتربة الكوكب الأحمر، وذلك بعد انتهاء اختبار أجهزة العزل الحرارى لعناصرالمنصة.

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وقد بدأت مطلع سبتمبر الجارى عملية الربط بين المسبار ومنصة الهبوط بأجهزتها المختلفة، ثم سينقل المسبار إلى مدينة كان الفرنسية، حيث سيستمر اختبار المسبار ومكوناته، يذكر أن "إكزومارس – 2022" هى مرحلة ثانية للمشروع الروسى الأوروبى الخاص بدراسة طبقات داخلية لتربة المريخ بالقرب من موقع هبوط المسبار والبحث عن آثار الحياة فى الكوكب الأحمر.

وتولى الجانب الروسى الذى تمثله شركة "لافوتشكين" تصنيع وإطلاق الصاروخ وإنتاج منصة الهبوط. أما الجانب الأوروبي فتولى تصنيع الروفر، وكان يخطط أولا لإطلاق البعثة "إكزومارس – 2020" إلى المريخ الصيف الجاري، لكن انتشار وباء الفيروس التاجي منع الجانبين من تحقيقه وأجبرهما على تأجيل تحقيق المشروع إلى عام 2022 حين سيقترب المريخ من الأرض إلى أقرب مسافة.