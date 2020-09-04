سلسلة ماريو الشهيرة مجددا على منصة “سويتش”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 12:13 مساءً - منذ 45 دقيقة

آخر تحديث: 4 - سبتمبر - 2020 12:05 مساءً

تعتبر سلسلة ألعاب ماريو من أكثر الألعاب شهرة في العالم وخاصة في العالم العربي، حيث تتمتع بجماهيرية كبيرة وذلك بسبب ارتباطها بالطفولة لكونها اللعبة الأكثر شهرة على “الأتاري” قبيل إنتاج سلسلة الـ “بلاي ستايشن”.

أعلنت شركة (نينتندو) Nintendo يوم الخميس عن إطلاق ثلاث ألعاب فيديو كلاسيكية من سلسلة (ماريو) Mario الشهيرة في منصة (سويتش) Switch، وهي تتطلع إلى الاستفادة من زخم الألعاب أثناء جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

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وفي عرض تقديمي للاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين للسلسلة يوم الخميس، أعلنت نينتندو عن إصدارات مُعاد تصميمها لبعض من أشهر عناوينها الثلاثية الأبعاد، ومن ذلك: (سوبر ماريو 64) Super Mario 64 من عام 996 ، و(سوبر ماريو صن شاين) Super Mario Sunshine من عام 2002، و(سوبر ماريو جالاكسي) Super Mario Galaxy من عام 2007. وستُجمَّع الألعاب في حزمة يُطلق عليها Super Mario 3D All-Stars، وسيتم إصدارها على أساس “محدود” من 18 أيلول/ سبتمبر الجاري وحتى 31 آذار/ مارس 2021.

وأطلقت نينتندو أيضًا مجموعة من الألعاب الأخرى، ومن ذلك: نسخة مختلطة من لعبة (ماريو كارت) Mario Kart تسمى Mario Kart Live: Home Circuit، والتي تتيح للمستخدمين التحكم في سيارات RC المادية من منصة الألعاب سويتش الخاصة بهم، ولعبةSuper Mario Bros.35. وهناك إعلان آخر من الشركة وهو إصدار حديث من جهاز Game & Watch الأصلي المحمول باليد من الثمانينيات.

ومن المتوقع أن تولد عمليات إعادة الإطلاق للمنتجات الكلاسيكية أكبر قدر من الضجة لشركة نينتندو مع اقتراب موسم التسوق في العطلات. وسوف تتطلع الشركة إلى جذب اللاعبين، خاصة أنه من المتوقع أن تطلق شركتا سوني ومايكروسوفت منصتي الألعاب المرتقبتين: (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5، و(إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X.

وقالت الشركة: إن لعبة Mario Kart: Home Circuit ستصدر في 16 تشرين الأول/ أكتوبر مقابل 99.99 دولارًا أمريكيًا، في حين سيُطلق جهاز Game & Watch: Super Mario Bros في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر مقابل 49.99 دولارًا. ولم يتضح بعد بكم ستُطلق لعبة Super Mario 3D All-Stars.