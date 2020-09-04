هكذا يمكنكم مسح البيانات عن هاتفكم الأندرويد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 12:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

إذا اردت مسح البيانات عن هاتفك الذي يعمل بنظام “أندرويد” قبل بيعه، عليك أن تتأكد أولاً من نقل جميع بياناتك إلى هاتفك الجديد أو نسخها احتياطياً أو كليهما، إذ بمجرد إعادة تعيين هاتفك القديم (reset)، لن يكون هناك عودة.

إليك كيفية إعداد هاتف “أندرويد” ومسح البيانات عنه قبل بيعه:

– اذهب إلى الإعدادات.

– حدد “النظام- Select System” ثم ” خيارات متقدمة- Advanced” ثم خيارات ” إعادة تعيين- Reset Options”.

– ستعرض ثلاثة اختيارات وهي: “إعادة تعيين عبر الواي فاي” أو”الجوال” أو “البلوتوث”. سيؤدي خيار “إعادة تعيين تفضيلات التطبيق- Reset app preferences” إلى استعادة جميع الإعدادات الافتراضية للتطبيق والإشعارات، ولن يؤدي أي من هذه الخيارات إلى حذف البيانات الموجودة في هاتفك، فهذه هي وظيفة الخيار الثالث “إعادة ضبط المصنع- factory reset”، وهذا ما عليك اختياره لمسح جميع البيانات.

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– ستصلك شاشة تحذير تذكرك بأنه سيتم محو بياناتك، إلى جانب جميع الحسابات التي سجلت الدخول إليها حاليًا، لذلك حدد “إعادة ضبط الهاتف – Reset Phone”.

– إذا كان لديك رقم تعريف شخصي أو إعداد أمان آخر، فسيُطلب منك إدخاله.

– ستظهر لك شاشة أخرى تسألك إذا كنت متأكدًا من أن هذا هو ما تريد القيام به، هنا اضغط على زر “محو كل شيء”.

قد تستغرق العملية ما بين الدقيقتين أو الثلاث دقائق فقط، حيث ستتم إعادة تشغيل هاتفك وسيبدأ بالأسئلة الافتتاحية المعتادة، مثل اللغة والحساب والشبكة وما إلى ذلك، وبمجرد أن ترى هذه الأسئلة، ستعرف أن العملية قد نجحت.

إذا كان لديك هاتف سامسونغ فستتم مطالبتك بكلمة مرور حساب سامسونج قبل أن تتمكن من إعادة التعيين بشرط أن تكون قد أنشأت حسابًا وأضفته إلى الهاتف. أما إذا كان لديك هاتف أندرويد يستخدم إصداراً سابقاً من نظام التشغيل على سبيل المثال: قبل الإصدار 8، فقد تطلب إعادة الضبط، بعد إعادة التشغيل، تسجيل الدخول الخاص بك.