حصة آبل في سوق سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية تنكمش على الرغم من نمو المبيعات

فاطمة أيت طالب - دبي - يُظهر التقرير الأخير من مؤسسة Counterpoint Research المتخصصة في بحوث السوق أن شركة آبل فقدت بعضًا من حصتها في سوق سماعات الأذن اللاسلكية على الرغم من إرتفاع مبيعات AirPods. بعدما كانت مسؤولة عن نصف إجمالي مبيعات سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية في العام 2019، إنخفضت حصة آبل إلى 35 في المئة في العام 2020. ومع ذلك، لا تزال الأرقام الأولية تُظهر نموًا صحيًا، فمن المتوقع أن تبيع آبل 82 مليون وحدة في العام 2020 بينما نجحت في بيع 61 مليون وحدة فقط في العام 2019.

يعود سبب إنخفاض الحصة السوقية لشركة آبل في الغالب إلى العلامات التجارية الصينية التي تقدم نفس الميزات ونفس الجودة بأسعار أقل بكثير. شهدت سامسونج أيضًا دفعة قوية بحيث بلغت حصتها السوقية الآن 6 في المئة وتتطلع إلى بيع 17 مليون وحدة هذا العام علمًا أنها نجحت في بيع 8 ملايين وحدة فقط في العام 2019. ومع ذلك، لا تزال Xiaomi تحتل المرتبة الثانية بحصة 10 في المئة.

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تقول مؤسسة Counterpoint Research أن شركة سامسونج تملك إمكانات كبيرة لتحقيق نمو أسرع إذا قدمت المزيد من السماعات بأسعار مختلفة. ومع إطلاق Galaxy Buds Live، تمكنت سامسونج من شحن 300 آلف وحدة في أول أسبوعين بعد الإطلاق.

هناك نقطة أخرى مثيرة للإهتمام من تقرير Counterpoint Research وهي أن العديد من العلامات التجارية الراسخة في قطاع الصوتيات مثل Sennheiser و Audio-Technica لها حضور ضئيل جدًا في السوق، على حساب الشركات غير المتخصصة في هذا القطاع.