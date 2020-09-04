سامسونج تكشف النقاب عن بروجكتوبر قصير المدى يعرض المحتوى بدقة 4K HDR

فاطمة أيت طالب - دبي - نود جميعًا أن يكون لدينا تلفزيون ضخم في غرفة المعيشة، ولكن هذا ليس ممكنًا دائمًا. أولاً، يُمكن أن تكون عملية الحصول على تلفزيون ضخم مُكلفة للغاية، ولكن ماذا لو كنت تريد شراء شاشة كبيرة ولكنك لا تستطيع تحمل تكاليفها؟ هذا هو المكان حيث تكون البروجكتورات في متناول اليد، وقد يكون لدى شركة سامسونج شيئًا قد يثير إهتمامك.

كشفت الشركة مؤخرًا عن أحدث بروجكتور والذي يمتاز بالقدرة على عرض الصورة على الجدار من مسافة قصيرة جدًا يُدعى Samsung The Premiere. يوجد في الواقع طرازين من هذا البروجكتور بحيث سيكون أحدهما قادرًا على عرض شاشة بحجم يصل إلى 120 إنش، والآخر قادرًا على عرض الشاشة بحجم يصل إلى 130 إنش، لذلك بناءً على إحتياجاتك ومساحتك، يمكنك إختيار واحد منهما.

أيضًا، يجب الأخذ بعين الإعتبار أن هذا البروجكتور قصير المدى مما يعني أنه يمكن وضعه بالقرب من الحائط أو الشاشة، بدلاً من الحاجة إلى وضعه على مسافة بعيدة. أيضًا، كما ترون في الصورة أعلاه، فبإمكانك أيضًا تركه فوق الطاولة ولا داعي للقلق بشأن تثبيته على السقف.

Advertisements

البروجكتور قادر أيضًا على عرض المحتوى بدقة تصل إلى 4K، حتى تتمكن من الإستمتاع بالمحتوى العالي الدقة. سيكون هناك أيضًا دعم لـ +HDR10، ومن المثير للإهتمام أيضًا أن نجد بأنه يأتي كذلك مع مكبر مدمج للصوت وبتقنية الصوت المحيطي Acoustic Beam. لا توجد لدينا حاليًا أي معلومات عن الأسعار، ولكن سيتم إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام، لذا يجب أن نحصل على المزيد من التفاصيل آنذاك.