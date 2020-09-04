قريباً… تغيير لون الهاتف بضغطة زر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:14 صباحاً - منذ 7 دقائق

آخر تحديث: 4 - سبتمبر - 2020 11:05 صباحًا

نشرت شركة فيفو مقطعي فيديو قصيرين يظهران هاتفا ذكيا يمتاز بغطائه الخلفي المصنوع من الزجاج القادر على تغيير لونه، وجاء ذلك بعد نشر .

وأكدت الشركة الصينية أنها تستخدم الزجاج المتلون كهربائيًا لتغيير لون ظهر الهاتف. وعلاوة على ذلك، يكشف المقطع أن تغيير اللون يُنشَّط بالفعل بضغطة زر. ومن المثير للاهتمام أيضًا ملاحظة أن الشركة غطت غلاف الكاميرا في هذا المقطع، في حين أظهر التسريب الأصلي الكاميرات الخلفية.

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وذكرت فيفو في منشورها أن التقنية صُممت مع مراعاة انخفاض استهلاك الطاقة، لذا يؤمل ألا تؤثر التقنية في عمر بطارية الهاتف عند إطلاقه.

وتحاول شركات الهواتف الذكية تقديم المزيد من الألوان غير التقليدية على ظهر الهاتف لإبراز أجهزتها، فأطلقت هواتف مع أنواع مختلفة من التدرجات اللونية، والخلفيات الشفافة، وهواتف بظهر مصنوع من الذهب الخالص.

وتعتمد التقنية التي تستخدمها فيفو على تقنية التلون كهربائيًا، وهي ظاهرة تسمح للزجاج بتغيير لونه أو تعتيمه عند تطبيق الجهد عليه. مع الإشارة إلى أن هذا النوع من الزجاج ليس جديدًا، إذ إنه يستخدم في النوافذ الذكية للسيارات، والمباني.

وتستخدم التقنية صفيحتين من الأقطاب الكهربائية الشفافة، وبينهما فيلم كهربائي، إلى جانب موصل أيوني وغشاء تخزين أيوني. ومن الناحية العملية، فإنه عند تطبيق الجهد المنخفض، تغير الأيونات تناسقها، وتغير الضوء وينحني عندما يمر عبر الصفيحة، مما يقدم ألوانًا مختلفة.