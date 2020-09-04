هذه تحديثات غوغل بلاي في أندرويد 10

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:14 صباحاً - خلال السنوات الماضية طورت شركة غوغل نظام التشغيل أندرويد مقدمة إمكانات جديدة تتيح للمستخدمين الحصول على التحديثات بشكل أسرع وأسهل، وابتداءً من إصدار أندرويد 10 لن يقتصر الأمر على حصول هاتفك على تحديث سنوي كبير، ولكن هناك أيضًا تحديثات شهرية، وتُعتبر (تحديثات نظام غوغل بلاي) إحدى هذه التحديثات.

ما هي تحديثات نظام غوغل بلاي؟

بدأت غوغل في إصدار أندرويد 10 بتحديث مكونات نظام التشغيل مباشرة عبر (تحديثات نظام غوغل بلاي) – التي كانت تُعرف في البداية باسم (Project Mainline) – حيث يمكنك الحصول على تحديثات الأمان والخصوصية لنظام التشغيل بالطريقة نفسها التي تُحدث من خلالها التطبيقات.

تقول غوغل: “إنه في أحدث إصدار من تحديثات نظام غوغل بلاي تم تحديث 285 مليون جهاز مباشرةً بإصلاحات للثغرات الأمنية”.

كما أن (غوغل بلاي) Google Play مسؤول أيضًا عن تحديث التطبيقات والخدمات المهمة، مثل: المصادقة، وإشعارات الدفع، وخدمة (حماية غوغل بلاي) Google Play Protect، وأهم مثال على ذلك؛ هو: إطلاق (واجهة التطبيقات البرمجية لإشعارات التعرض) Exposure Notification API التي هي أداة لمساعدة وكالات الصحة العامة في مكافحة جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، والتي أُطلقت خلال شهر مايو الماضي لأكثر من 2 مليار جهاز في غضون 4 أسابيع فقط.

بفضل هذه الجهود، زاد الاعتماد على إصدار أندرويد 10 بشكل أسرع من أي إصدارات سابقة من نظام أندرويد؛ حيث كان يعمل على 100 مليون جهاز بعد 5 أشهر من إطلاقه، وذلك أسرع بنسبة 28% من إصدار أندرويد 9.

ما هي آلية عمل تحديثات نظام غوغل بلاي؟

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تعمل تحديثات غوغل بلاي من خلال تقسيم نظام أندرويد إلى وحدات، وإنشاء بنية أساسية لكل من هذه الوحدات، بحيث يمكن تحديثها بسهولة من خلال غوغل بلاي. في أندرويد 10 قدمت غوغل لأول مرة 10 من هذه الوحدات التي يمكن أن تتلقى تحديثات.

وأضافت في إصدار أندرويد 11 – المنتظر إطلاقه خلال الشهر الحالي – ما يصل إلى 12 وحدة أخرى، منها: وحدة الأذونات، ووحدة ميزة التخزين Scoped، التي أصبحت إلزامية في أندرويد 11، وتحد من نطاق البيانات التي يمكن أن تصل إليها التطبيقات في جهاز المستخدم. كما تشمل مكونات نظام التشغيل الجديدة القابلة للتحديث في أندرويد 11: Tethering، و Cell Broadcast Receiver، و Internet Key Exchange، و Media Provider، و WiFi، و SDK extension.

كيف يمكنك التحقق من إصدار تحديثات نظام غوغل بلاي في هاتفك؟

للتحقق من إصدار تحديثات نظام غوغل بلاي في هاتفك أو للحصول على تحديث جديد، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) في هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد 10.

مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (الأمان) Security اضغط عليه.

اضغط على خيار (تحديث نظام غوغل بلاي) Google Play System Update، حيث سيظهر لك تاريخ آخر تحديث.

للتحقق يدويًا من وجود تحديث جديد؛ اضغط على زر (التحقق من وجود تحديث) Check for Update الذي يظهر في الزاوية السفلية اليمنى من الشاشة.

ما هي تحديثات نظام غوغل بلاي في أندرويد 10 وهل هي مهمة؟

ملاحظة: ضمن قسم (الأمان) Security ستجد خيارًا آخر للتحديثات يُسمى (تحديث الأمان) Security Update، وهو يقدم لك التحديثات الأمنية الشهرية التي تختلف عن تحديثات نظام غوغل بلاي، ولن يكون لهما تاريخ التحديث نفسه بالضرورة.