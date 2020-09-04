Apple Watch Series 6 لن تصل في شهر سبتمبر الجاري، وفقا لإشاعة جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير جديد صدر في الشهر الماضي، فقد إقترح أن تكشف شركة آبل النقاب عن الساعة الذكية Apple Watch Series 6 في شهر سبتمبر. ومع ذلك، فقد ظهرت أنباء أخرى الآن تدعي عكس ذلك. تقول تغريدة جديدة من المسرب البارز @L0vetodream أن شركة آبل لا تخطط للإعلان عن ساعتها الذكية الجديدة في شهر سبتمبر الجاري.

على الرغم من أن التغريدة لم تذكر موعد الإعلان عن Apple Watch Series 6، فمن المرجح أن يحدث ذلك في شهر أكتوبر المقبل. هذا لأن أحدث الشائعات تزعم أن شركة آبل ستستضيف حدث الإعلان الرسمي عن تشكيلة iPhone 12 Series الجديدة في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل، ومن المفترض أن تستغل شركة آبل هذه الفرصة للإعلان عن Apple Watch Series 6 في ذلك الوقت.

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تُعلن آبل عادة عن الإصدارات الأحدث من Apple Watch في المؤتمرات التي تُعلن فيها عن الطرازات الجديدة من iPhone، لذلك بدا من الغريب أن تقترح الشائعات السابقة الإعلان عن Apple Watch Series 6 في حدث منفصل. إذا كان هناك شيء، فهو قدوم هذه الساعة الذكية في شهر أكتوبر المقبل يبدو منطقيًا أكثر.

Apple Watch Series 6 ستكون مثيرة للإهتمام إذا كانت الشائعات صحيحة. هذا لأن آبل ستقدم على ما يبدو نسختين من هذه الساعة، واحدة عادية وأخرى إقتصادية مصممة لتحل محل Apple Watch Series 3 الحالية. يُرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن نأمل أن نحصل على معلومات رسمية من آبل قريبًا.