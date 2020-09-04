تعرف على درجات الحرارة اليوم الجمعة وأماكن سقوط الأمطار

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 85 % .
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال سلاسل جبال البحر الأحمر، تكون خفيفة على مناطق من القاهرة .
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .
القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجات.
الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجات.
مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجات.
سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجات.
قنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجات،.
أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.
ويشهد اليوم الخميس، انخفاض طفيف فى الدرجات، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، فيما تصل نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 75 % .
كما يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة، وسط توقعات بفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالوجه البحري.
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