شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك حذف أو أرشفة فيديوهات Reels بعد نشرها على إنستجرام× 3 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على غرار TikTok، تتيح لك ميزة Reels الجديدة فى Instagram إنشاء مقاطع فيديو قصيرة تتراوح مدتها من ثلاث إلى 15 ثانية مع تأثيرات خاصة ، ويمكنك بسهولة تسجيل Instagram Reels الخاصة بك ونشرها فى خلاصتك وفى علامة التبويب Explore، لكن إذا غيرت رأيك، فمن السهل حذف الفيديو أو أرشفته، من خلال الخطوات التالية:

كيفية حذف Instagram Reels أو أرشفتها

1. ابدأ تطبيق Instagram واضغط على أيقونة ملفك الشخصى فى الزاوية اليمنى السفلية.

2. ابحث عن Reels التى تريد حذفها واضغط عليها، ويمكنك العثور عليها إما من عرض الشبكة فى الجزء العلوى الأيسر أو عرض الفيديو فى الجزء العلوى الأوسط.

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3. عندما ترى الملف الذى تريد حذفه، اضغط على قائمة النقاط الثلاث فى الجزء السفلى الأيمن ثم اضغط على "حذف"، وقم بتأكيد رغبتك فى حذف الملف عن طريق الضغط على "حذف" فى النافذة المنبثقة.

تم الآن حذف ملف الفيديو الخاص بك، ولن يكون مرئيًا بعد الآن فى ملفك الشخصى أو للآخرين فى خلاصاتهم أو علامة التبويب "استكشاف"، وإذا كنت تريد بدلاً من ذلك إزالة Reel دون حذفه، فلديك خيار "أرشفة" الملف من نفس القائمة الموضحة فى الخطوة الثالثة أعلاه.

جدير بالذكر يعتقد محللو وول ستريت أن انستجرام يمكن أن يحصل على 2.5 مليار دولار من عائدات الإعلانات السنوية الإضافية بحلول عام 2022 بفضل ميزة Reels الجديدة، ففى وقت سابق من هذا الشهر، أطلق تطبيق الصور Reels ، وهى ميزة تقدم مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية على التطبيق، وفى حين قوبلت Reels فى البداية بتشكك من بعض الذين وصفوها بأنها ضربة قاضية لـ TikTok ، أخبر العديد من أصحاب النفوذ فى الصناعة موقع Business Insider أنهم متفائلون بشأنها كمحرك محتمل للإيرادات.