شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب هابل يلتقط صورة لموجة انفجار قوية من أحد النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تسمى الظاهرة النجمية موجة انفجار سوبرنوفا Cygnus، ويأتي الاسم من موقعها في كوكبة Cygnus الشمالية.



صورة انفجار نجم

أوضحت وكالة الفضاء الأوروبية أن موجة الصدمة التي صورها هابل تمثل الحافة الخارجية لبقايا النجم المتفجر، وتستمر في التوسع بمعدل 217 ميلًا في الثانية.

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وقالت وكالة الفضاء الأوروبية: "التفاعل بين المواد المقذوفة والمواد البينجمية منخفضة الكثافة التي اكتسحتها الموجة الصدمية يشكلان بنية مميزة تشبه الحجاب تُرى في الصورة".

ويعد المستعر الأعظم انفجار يصل فيه نجم عملاق إلى نهاية حياته ويطرد معظم كتلته إلى الفضاء، ومع مرور الوقت ينتج عنه بقايا غريبة الشكل.

ويحتفل تلسكوب هابل الآن بمرور 30 عامًا على إطلاقه في مدار أرضي منخفض في عام 1990، وخلال ذلك الوقت ساعد في إحداث ثورة في فهمنا للكون.