تشكيلة Galaxy S10 Series تبدأ بدورها الآن بتلقي تحديث Samsung One UI 2.5

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج في الفترة القليلة الماضية بإصدار تحديث Samsung One UI 2.5 لهواتفها الرائدة القديمة مثل Galaxy Z Flip و Galaxy S20 Series و Galaxy Note 10 Series. الآن، قررت شركة سامسونج إصدار نفس التحديث لكافة أعضاء تشكيلة Galaxy S10 Series بإستثناء الهاتف Galaxy S10 Lite.

هذا التحديث بدأ يشق طريقه بالفعل إلى عدد محدود من الوحدات، ولكن إذا كان كل شيء على ما يرام، فسوف يتم تسليم هذا التحديث لجميع الوحدات في جميع أنحاء العالم في الأسبوع أو الأسبوعين القادمين.

ظهرت واجهة Samsung One UI 2.5 على وجه التحديد لأول مرة في تشكيلة Galaxy Note 20 Series، ويبدو أن جميع الميزات الجديدة التي جاءت معها، بما في ذلك Wireless DeX، ودعم التنقل بإستخدام الإيماءات لنظام Android 10 للانشرات الطرف الثالث، ووضع التصوير الإحترفي Pro Mode، وما إلى ذلك من الميزات الأخرى شقت طريقها أيضًا إلى تشكيلة Galaxy S10 Series.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.