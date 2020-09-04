Intel تُعلن رسميًا عن الجيل الحادي عشر من معالجاتها المصممة للحواسيب المحمولة

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تفكر في شراء حاسوب محمول جديد، فقد ترغب في الإنتظار قليلاً. هذا لأن شركة Intel أعلنت مؤخرًا عن الجيل الحادي عشر من معالجاتها المصممة للحواسيب المحمولة والتي أطلقت عليها إسم Intel Tiger Lake. ووفقا للشركة، فمن المتوقع أن يشق الجيل الجديد من معالجات Intel طريقه إلى الحواسيب المحمولة في الخريف القادم، لذلك كما قلنا، قد يكون من الجيد تأجيل قرار شراء حاسوب محمول جديد لنحو شهرين.

يتم تصنيع معالجات Intel Tiger Lake الجديدة بإستخدام تكنولوجيا 10 نانومتر، ولكن على الرغم من ذلك، تقول شركة Intel أنها ستجلب معها تحسينات ملحوظة على مستوى الأداء مقارنة مع الجيل العاشر الحالي. وعلى وجه التحديد، ستكون معالجات Intel Tiger Lake الجديدة أسرع بنسبة 20 في المئة على مستوى المهام المكتبية، وأسرع مرتين على مستوى بث الألعاب، وأسرع بنحو 2.7 مرات أثناء إنشاء المحتوى. وعلاوة على ذلك، فهي تتميز بتردد عالي يصل إلى 4.8GHz بدلاً من 4GHz الذي تصل إليه معالجات Intel الحالية من الجيل العاشر.

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إذا كنت تتساءل عما إذا كان بإمكانك استخدام هذه المعالجات الجديدة للألعاب أم لا، فإن معالجات Intel Tiger Lake الجديدة ستأتي أيضًا مع معالج رسوميات مدمج Intel Xe Graphic والذي يتميز بـ 96 وحدة تحكم وتردد يصل إلى 1.35GHz. ستدعم المعالجات الجديدة Thunderbolt 4 أيضًا جنبًا إلى جنب مع WiFi 6، وستوفر فترة إستخدام أطول بفضل العمر المُحسن للبطارية وهو خبر سار لأولئك الذين يحبون العمل في الهواء الطلق.

كما قلنا، تتوقع شركة Intel أن تشق المعالجات الجديدة طريقها إلى الحواسيب المحمولة في خريف هذا العام، وهناك شركات تعمل بالفعل على حواسيب جديدة مُزودة بهذه المعالجات، بما في ذلك Acer و Asus و Dell و Dynabook و HP و Lenovo و LG و MSI و Razer و Samsung، لذلك أبقي عينك على المستجدات.