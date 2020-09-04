شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحديد على القمر يصدأ بسبب أكسجين الأرض.. اعرف ايه العلاقة؟ والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتفاعل الحديد بشكل كبير مع الأكسجين، مكونًا صدأ مائلًا للحمرة يشيع ظهوره على الأرض، لكن سطح القمر وداخله خاليان فعليًا من الأكسجين.
وأوضح الفريق البحثى، أن العثور على دليل على وجود معادن شديدة التأكسد الحاملة للحديد على القمر كان مفاجأة، قائلاً: لابد أن الأكسجين قد هب في الرياح الشمسية.
ولتحقيق هذا الاكتشاف، حلل باحثون من جامعة هاواي ومختبر الدفع النفاث التابع لناسا البيانات التي تم التقاطها بواسطة المهمة الهندية Chandrayaan-1.
ولم يتم العثور من قبل على أي أمثلة على الحديد شديد التأكسد في العينات التي أعيدت إلى الأرض كجزء من بعثات أبولو المختلفة التابعة لوكالة ناسا والهيدروجين في الرياح الشمسية بانتظام ينفجر على سطح القمر، يعمل في مواجهة الأكسدة.
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