شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيه الفرق.. مقارنة بين PlayStation Now وXbox Game Pass لمعرفة الأنسب لك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت كل من Sony وMicrosoft خدمات الاشتراك الخاصة بها PlayStation Now و Xbox Game Pass، وفيما يلى مقارنة بين خدمتى الألعاب لمعرفة أيهما يقدم أفضل المزايا والعروض، والتى يمكنها مساعدتك على تحديد الخدمة الأنسب لك والتى يجب شراؤها.السعر:
PlayStation Now : 60 دولارًا فى السنة أو 10 دولارات شهريًا.
Xbox Game Pass: 120 دولارًا فى السنة أو 10 دولارات شهريًا.عدد الألعاب:
PlayStation Now: أكثر من 800 لعبة.
Xbox Game Pass: أكثر من 400 لعبة.التحميل:
PlayStation Now: عدد محدد من الألعاب.
Xbox Game Pass: جميع الألعاب.
PlayStation Now: يدعم تدفق الألعاب.
Xbox Game Pass: لا بدعم الميزة.دعم الألعاب الأقدم:
PlayStation Now يتوافق مع PS2, PS3.
Xbox Game Pass: يتوافق مع Xbox, Xbox 360.المناطق المتاحة:
PlayStation Now: 19 دولة
Xbox Game Pass: 40 دولةدعم الكمبيوتر:
PlayStation Now: يتوافق.
Xbox Game Pass: يتوافق.
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