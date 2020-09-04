شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيه الفرق.. مقارنة بين PlayStation Now وXbox Game Pass لمعرفة الأنسب لك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت كل من Sony وMicrosoft خدمات الاشتراك الخاصة بها PlayStation Now و Xbox Game Pass، وفيما يلى مقارنة بين خدمتى الألعاب لمعرفة أيهما يقدم أفضل المزايا والعروض، والتى يمكنها مساعدتك على تحديد الخدمة الأنسب لك والتى يجب شراؤها.

السعر:

PlayStation Now : 60 دولارًا فى السنة أو 10 دولارات شهريًا.

Xbox Game Pass: 120 دولارًا فى السنة أو 10 دولارات شهريًا.

عدد الألعاب:

PlayStation Now: أكثر من 800 لعبة.

Xbox Game Pass: أكثر من 400 لعبة.

التحميل:

PlayStation Now: عدد محدد من الألعاب.

Xbox Game Pass: جميع الألعاب.

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تدفق الألعاب Streaming:

PlayStation Now: يدعم تدفق الألعاب.

Xbox Game Pass: لا بدعم الميزة.

دعم الألعاب الأقدم:

PlayStation Now يتوافق مع PS2, PS3.

Xbox Game Pass: يتوافق مع Xbox, Xbox 360.

المناطق المتاحة:

PlayStation Now: 19 دولة

Xbox Game Pass: 40 دولة

دعم الكمبيوتر:

PlayStation Now: يتوافق.

Xbox Game Pass: يتوافق.