شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 تطبيقات تساعدك على إنشاء Slideshow لصورك بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

إذا كنت تقوم بالتقاط الصور بهاتفك الذكي باستمرار وتشاركها مع أصدقائك أو أفراد عائلتك، فإن مشاركتها بحالتها الأصلية قد يكون مملًا بعض الشيء، ولإضفاء بعض الحيوية على الصور التي تشاركها يمكنك تحريرها باستخدام التطبيقات التي تتيح ذلك وتحويلها إلى "عرض الشرائح" Slideshow متضمنة الموسيقى والمؤثرات الخاصة، إليك 5 تطبيقات تساعدك في إنشاء عرض الشرائح للصور في آيفون وأندرويد:



1- تطبيق صور جوجل: 1- تطبيق صور جوجل: يتيح لك تطبيق صور جوجل Google Photos إنشاء عرض شرائح لعدة صور بسهولة حيث يمكنك تضمين الموسيقى والتأثيرات الخاصة بحركة الصور، كل ما عليك فعله هو ترتيب الصور في ألبوم ثم الضغط على خيار (إنشاء فيلم) Create Movie.

كما يتيح لك التطبيق تغيير المدة الزمنية الخاصة بظهور كل صورة ونقلها وإضافة صور جديدة، بالإضافة إلى ذلك يمكنك إضافة الموسيقى التي سيتم تشغيلها طوال مدة العرض، ويتضمن التطبيق خيارات عديدة من مقطوعات الموسيقى التي تناسب كل ألبوم.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.



2- تطبيق Magisto: 2- تطبيق Magisto: يتيح لك التطبيق إنشاء عرض الشرائح Slideshow للصور بسهولة وسرعة، كل ما عليك فعله هو اختيار الصور ثم تحديد الموضوع وإضافة الموسيقى وسيكون العرض جاهزًا، وتحتوي مكتبة التطبيق على مجموعة كبيرة من الأغاني المرخصة تجاريًا.

ويمكن إضافة الصور من مكتبة الصور في هاتفك أو من حساب صور جوجل أو موقع iStock، وإلى جانب إنشاء عروض الشرائح، يتيح لك التطبيق إنشاء صور مجمعة وأفلام قصيرة بسهولة، ويتيح لك محرر الفيديو الذي يعتمد في عمله على تقنيات الذكاء الاصطناعي إضافة رسومات وتأثيرات وفلاتر تناسب موضوع صورك.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.



3- تطبيق SlidePlus 3- تطبيق SlidePlus يساعدك التطبيق على إنشاء عرض شرائح Slideshow فيديو سهل الاستخدام، حيث لا تحتاج إلى مهارات تحرير الفيديو، لذلك ستقضي وقتًا أقل في إنشاء عرض الشرائح لمشاركته مع أصدقائك وعائلتك، ويحتوي التطبيق على أكثر من 100 سِمة تغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات.

وصممت السِمات المتضمنة بموسيقى محددة سابقًا ومؤثرات خاصة وانتقالات للصور مضمنة، كل ما عليك فعله هو إضافة الصور والنصوص، كما يمكنك تغيير الموسيقى المتضمنة من المقطوعات الموجودة سابقًا أو مقطوعة موسيقية خاصة بك.

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التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.





4- تطبيق MoShow:يقدم تطبيق MoShow عدة وظائف، مثل: إنشاء عرض شرائح Slideshow وتحرير الصور والفيديو، حيث يتيح لك تحويل الصور الخاص بك إلى أفلام قصيرة رائعة يمكنك مشاركتها مباشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، مثل: إنستاجرام وفيسبوك وتويتر.

يحتوي التطبيق على جميع الأدوات التي ستحتاجها لإنشاء عرض شرائح بأقل جهد، كل ما عليك فعله هو اختيار الصور وتحديد النمط ثم الضغط على زر (إنشاء) Create، ويتضمن التطبيق أكثر من 90 نمطًا، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من التأثيرات وانتقالات الشرائح والنصوص والتأثيرات السينمائية.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.





5- تطبيق PicPlayPost:يتيح لك التطبيق إنشاء عرض الشرائح Slideshow وتحرير الفيديو في الوقت نفسه، كل ما عليك القيام به هو تحديد الصور وتحميلها للمحرر ثم إضافة النص والملصقات، ثم تحديد خيارات انتقال الشرائح واختيار الموسيقى، بعد ذلك يمكنك استخدم أدوات تحرير الفيديو لقص الفيديو.

بمجرد الانتهاء يمكنك مشاركة الفيديو عبر خيارات المشاركة التي تتضمن: فيسبوك ويوتيوب ومسنجر وجيميل والعديد من المواقع الأخرى.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.