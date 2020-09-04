شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. هكذا يمكنك تفعيل إشعارات COVID-19 على هاتفك الأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم مرور شهور منذ أن أعلنت Apple وGoogle عن إطلاق نظام تتبع جهات الاتصال التابع لهما إلى أجهزة iPhone وAndroid - ولكن لم يبدأ وصوله فعليًا إلا مؤخرًا، وإذا قمت بتحديث iPhone الخاص بك إلى أحدث إصدار من iOS ، فيمكنك الآن تشغيل إشعارات Covid 19، والتى تتيح لهاتفك باستخدام البلوتوث لتنبيهك عندما تكون بالقرب من شخص مصاب بأعراض COVID-19.

كيفية تمكين إشعارات COVID-19 على جهاز iPhone الخاص بك

أولاً، تحتاج إلى التأكد من تحديث iPhone الخاص بك إلى iOS 13.7 أو أحدث، إذا كانت "التحديثات التلقائية" قيد التشغيل، فقد تكون لديك بالفعل.



تحديث الأيفون

للتحقق من إصدار البرنامج الذى تستخدمه حاليًا، أو لتثبيت أحدث إصدار يدويًا، ستحتاج إلى الوصول إلى علامة التبويب "عام" فى تطبيق الإعدادات، وهناك، يمكنك تحديث جهاز iPhone الخاص بك.

كيفية تنشيط إشعارات COVID-19 على جهاز iPhone الخاص بك

1. بمجرد التحديث، افتح تطبيق الإعدادات مرة أخرى.

2. قم بالتمرير لأسفل وحدد موقع علامة التبويب "إشعارات التعرض".

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3. فى الجزء العلوى من الصفحة، اضغط على "تشغيل إشعارات التعرض"، ثم اضغط على "متابعة" فى القائمة التى تظهر.



تفعيل اشعارات كورونا

4. سيُطلب منك الآن تحديد بلدك، وربما منطقتك أو ولايتك، قم بذلك، وسيتم إخبارك ما إذا كانت منطقتك بها تطبيق تتبع جهات الاتصال أم لا، إذا حدث ذلك، فاضغط على "فتح متجر التطبيقات" للعثور عليه، إذا لم يحدث ذلك، فسيتعين عليك الانتظار لتمكين أى إخطارات.



التفعيل

5. قم بتنزيل تطبيق التتبع الخاص بالمنطقة وافتحه، وبمجرد القيام بذلك، سيُطلب منك تمكين إشعارات التتبع والإشعارات العادية - تمكين كليهما.

يجب أن يتم تنبيهك الآن عندما تتعرض لشخص مصاب بـ COVID-19 ، وقد سجلته فى تطبيق التتبع الخاص به.