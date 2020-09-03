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تحديد مستوى اللغة الإنجليزية الخاص بك مهم جدًا اذا اردت التقدم الى وظيفة معينة او اذا اردت التقدم لمنحة دراسية سواء كانت للدراسة الجامعية او الدراسة العليا كالماجستير و الدكتوراه. ستحتاج الى شهادة مثل شهادة TOEFL او شهادة IELTS لتستطيع التقدم لهذه الوظائف او المنح الدراسية المختلفة خاصة ان كانت هذه الفرص خارج دولتك و خارج لغتك الأم. لذلك ففي هذا المقال نعرض لك موقع Oxford الخاص باختبار اللغة على الإنترنت. و يعطيك لمحة عن مستواك في اللغة لتعرف اي الأجزاء التي تريد و تحتاج تحسينها في اللغة. اكمل القراءة لتتعرف اكثر على الموقع

حدد مستوى اللغة الإنجليزية الخاص بك مع موقع Oxford اونلاين

الموقع بسيط جدًا و سريع جدًا و مباشر جدًا لن تحتاج لأن يخبرك اجد ماذا تفعل. انت تدخل. تبدأ الإختبار. تجازب على كل اسئلة الإختبار و تظهر لك النتيجة الخاصة بك في النهاية ايضًا. الإختبارات مقسمة الى 4 مهارات اساسية و هي المهارات الأساسية الخاصة بإمتحان IELTS و TOEFL و هي مهارات الإستماع و القراءة و الكتابة و اللغة. في امتحانات IELTS و TOEFL انت تحتاج لهذه المهارات الأربعة لتحصل على نتيجة مرتفعة. لنتحدث عن تفاصيل الإمتحانات و التي تتكون كلها على بعضها من 124 سؤال مختلف

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Listening Level Test امتحان الإستماع يعطيك الإمتحان 6 مقاطع صوتية لتستمع لها كل مقطع عبارة عن محادثة صوتية صغيرة بعد الإستماع لكل مقطع لديك 4 اسئلة على المقطع يجب الإجابة عليها

Vocabulary Level Test اختبار المفردات لتستطيع تقييم حصيلتك اللغوية و مدى معرفتك بتركيبات المفردات الخاصة باللغة و هو عبارة عن 40 سؤال لتجاوب عنهم

Grammar Level Test ايضًا 40 سؤال لتجاوب عليهم يختبرون معرفتك بالقواعد اللغوية الخاصة باللغة الإنجليزية و الأزمنة المختلفة و مدى ادراكك للترابط بين الجمل البسيطة و المعقدة

Reading Level Test نفس فكرة القطع في امتحانات اللغة الإنجليزية في المدارس لكن مع اختلاف انك تحصل على قطعة من 500 كلمة هنا لتقرأها و من ثم تجاوب على الأسئلة. كنصيحة مني تعود ان تقرأ القطعة قراءة سطحية و من ثم تجاوب بحيث لا تأخذ وقتًا في قراءة القطعة. لأن عدوك الأول في اختبار القراءة في IELTS او TOEFL هو قراءة القطعة الطويلة نسبيًا التي تأخذ وقتك كله تقريبًا



مميزات اخرى للموقع

الموقع يعطيك تقييم مستوى اللغة الإنجليزية الخاص بك ضمن مستويات ( A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2).

يعطيك الموقع الإجابات الصحيحة لامتحانك بعد الإنتهاء منه

الموقع يشرح القواعد و الإجابات ايضًا لتستطيع فهم اخطاءك بشكل امثل

يوفر الموقع دروس مدفوعة لكن لا نستطيع ترشيحها بسهولة

اهمية مستوى اللغة الإنجليزية الخاص بك

مستوى اللغة الإنجليزية الخاص بك كما قلنا مهم في التقدم الى وظيفة او منحة دراسية و ذلك لتستطيع تحديد اذا كنت قادرًا على الدخول لإختبار IELTS او TOEFL و تتنبأ بعض الشيء بنتيجة اختبارك الخاصة بك. حتى تستطيع الحصول على هذه الفرصة التي تقدم عليها. فلذلك ليس امرًا سيئًا ان تختبر نفسك في اختبارات مبدأية و بسيطة قبل ان تتقدم بنفسك الى الاختبار الأساسي. سأترك رابط الموقع بالأسفل لتدخل عليه

للدخول لموقع Oxford Online

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