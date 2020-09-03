نقل الصور والفيديوهات أصبح متاحاً من فيسبوك إلى Dropbox و Koofr

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 31 دقيقة

أصبح بإمكان مستخدمي فيسبوك نقل صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى خدمتين جديدتين، هما: (دروب بوكس) Dropbox، و(كوفر) Koofr، وذلك باستخدام أداة قابلية النقل التابعة لها، بحسب ما اعلنه الشركة اليوم.

ومطلع شهر حزيران اعلنت الشركة عن إتاحة أداتها الخاصة بالسماح للمستخدمين بنقل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى خدمة الصور التابعة لجوجل Google Photos لجميع المستخدمين.

ويمكن الوصول إلى الأداة التي أعلنت فيسبوك مطلع شهر أيار الماضي عن إتاحتها للمستخدمين في الولايات المتحدة وكندا – من خلال الذهاب إلى إعدادات فيسبوك، ثم النقر على تبويب (معلوماتك على فيسبوك) Your Facebook Information حيث يوجد خيار لنقل الصور ومقاطع الفيديو. وسيكون على المستخدم ربط حساب فيسبوك بحسابه لدى جوجل قبل التمكن من نقل المحتوى.

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وسبق ان اطلقت فيسبوك أداة نقل الوسائط المتعددة مبدئيًا مطلع شهر كانون الأول الماضي بوصفها جزءًا من مشروع نقل البيانات Data Transfer Project، مع خطة لإطلاقها في المزيد من الدول مطلع عام 2020.

ومشروع نقل البيانات هو مبادرة لتبادل البيانات أُطلقت في عام 2018 لمساعدة المستخدمين على نقل بياناتهم بسهولة بين مختلف الخدمات عبر الإنترنت. ويتضمن المشروع عدة شركات تتعاون لتشكيل “مستقبل قابلية النقل”، ومن تلك الشركات: آبل، وفيسبوك، وغوغل، ومايكروسوفت، وتويتر.

وبدأت شركة فيسبوك في شهر آب الماضي بالضغط من أجل تشريع يسهّل على المستخدمين نقل الصور ومقاطع الفيديو إلى منصة تقنيّة منافسة، وذلك في التعليقات التي أرسلتها إلى لجنة التجارة الفيدرالية قبل جلسة استماع عن هذا الموضوع مقررة في 22 أيلول 2020.