كوالكوم تهدف الى الـ 5G

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

تعمل شركة صناعة الرقائق الأمريكية كوالكوم لوضع هواتف الجيل الخامس 5G المحمولة في متناول مليارات الأشخاص، وقد أطلقت اليوم الخميس نسخة تدعم شبكات الجيل الخامس من شرائح Snapdragon 4 الخاصة بها، والموجهة للهواتف الذكية المنخفضة المواصفات التي يتراوح سعرها بين 125 و 250 دولارًا، والتي ستطرح في الأسواق في الربع الأول من العام المقبل.

وقال رئيس الشركة كريستيانو آمون في كلمة افتتاحية لمعرض تقنية المستهلك IFA في العاصمة الألمانية برلين: “إنها ستفي بوعدها بجعل 5G في متناول جميع مستخدمي الهواتف الذكية”.

كما أعلنت كوالكوم أيضًا عن منصة 5G لدعم أجهزة الحاسوب المحمولة “الدائمة العمل والدائمة الاتصال”، التي يزداد الطلب عليها بين الأشخاص الذين يعملون في المنزل والذين يحتاجون إلى اتصالات سريعة وآمنة لتسجيل الدخول إلى شبكات الشركة، أو الانضمام إلى مكالمات الفيديو الجماعية.

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وتوقع آمون في مقابلة مع وكالة رويترز أن النمو في أجهزة الحاسوب المتصلة سيصمد أكثر من الوباء حيث يطلب المستهلكون ميزات تضاهي تلك الموجودة في أفضل الهواتف الذكية.

واكدت شركة كوالكوم انه يجري بناء شبكات الجيل الخامس التي تتيح التنزيلات الفائقة السرعة وتشغيل الأجهزة والمصانع المتصلة – على نحو أسرع بكثير مما كان متوقعًا في السابق.

وقال آمون: إن ثمانين مشغلًا للهاتف المحمول قد نشروا شبكات الجيل الخامس، متوقعًا أن يُشحن 750 مليون هاتف ذكي يدعم 5G في عام 2022 وأن اتصالات 5G ستصل إلى مليار في العام التالي؛ أي أسرع بعامين مما كان عليه الحال مع 4G.