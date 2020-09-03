“فيسبوك” تقيد عدد الرسائل المعاد إرسالها في “ماسنجر”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 49 دقيقة

بعد تقييد شركة “فيسبوك” لعدد الرسائل المسموح بتوجيهها بين المستخدمين، في تطبيق المراسلة الفورية الذي تملكه ”واتس أب“، طبقت الامر نفسه على “ماسنجر”.

وفي بيان أعلنت ”فيسبوك“، أنها قررت السماح للمستخدمين بإعادة توجيه الرسائل فقط إلى 5 أشخاص أو مجموعات في المرة الواحدة، في سعيها للحد من انتشار المعلومات الخاطئة وتداول الأخبار المزيفة من خلال منصة الرسائل.

وكانت شركة ”فيسبوك“ في عام 2018 قد فرضت حدًا مماثلًا للرسائل المعاد توجيهها في تطبيق ”واتس أب“ في الهند، وتم توسيعه ليشمل الأسواق العالمية في يناير من العام الماضي.

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وأضاف تطبيق ”مسنجر“ Messenger أيضًا مؤخرًا ميزات خصوصية جديدة، بما في ذلك القدرة على قفل التطبيق على الأجهزة العاملة بنظام تشغيل iOS.

وقالت ”فيسبوك“ إنه في حال حاول المستخدم إضافة عدد أكبر من 5 أشخاص للرسائل المعاد توجيهها، فإن التطبيق سيعرض لك إشعارًا يقول: ”تم الوصول إلى حد إعادة التوجيه“.

وتريد فيسبوك بأن يكون مسنجر منصة آمنة وجديرة بالثقة للتواصل مع الأصدقاء والعائلة. ففي وقت سابق من العام الحالي، أطلقت ميزات، مثل: إشعارات الأمان، والمصادقة الثنائية، وطرق أسهل لحظر الرسائل غير المرغوب فيها والإبلاغ عنها. وتوفر هذه الميزة الجديدة طبقة أخرى من الحماية من خلال الحد من انتشار المعلومات المضللة.