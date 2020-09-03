تكنولوجيا: MSI تكشف عن أول إصداراتها من أجهزة الحاسب التي تدعم معايير إنتل Evo

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت MSI اليوم عن الإصدارات الجديدة من أجهزة الحاسب، التي تتضمن إصدارها الأول من الأجهزة التي تم إعتمادها من قبل إنتل Evo.

تأتي الإصدارات الجديدة من أجهزة MSI اليوم بالجيل 11 من معالجات إنتل Tiger Lake، كما تقدم جهاز Prestige 14 Evo بميزة التنشيط السريع، ودعم الإتصال بشبكات WiFi 6، كما يتميز الجهاز بحجم 14 إنش في الشاشة بجودة عرض Full HD، ومعدل تحديث 60Hz، كما يتضمن اثنان من منافذ Thunderbolt 4، أيضاً يتميز الجهاز بوزن 1.29 كجم.

كما تؤكد MSI على أن جهاز Prestige 14 Evo يدعم عمر شحن يصل إلى 12 ساعة، كما يدعم الجهاز تقنية الشحن السريع التي تتيح شحن الجهاز لمدة 15 دقيقة للحصول على عمر شحن 1.5 ساعة.

أيضاً قدمت MSI تحديث لإصدارات الشركة الأخرى من سلسلة أجهزة Prestige و Modern، حيث تضم الإصدارات الجديدة الجيل 11 من معالجات إنتل، مع شعار جديد وإختيارات جديدة في الألوان.

أيضاً من بين إصدارات MSI الجديدة اليوم جهاز Stealth 15M المخصص للألعاب، حيث تؤكد الشركة على أن هذا الإصدار هو أنحف أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب في العالم بحجم شاشة 15 إنش، وسماكة 0.63مم، كما يأتي بوزن 1.78كجم.

Advertisements

ويتضمن هذا الإصدار ذاكرة PCIe Gen 4 SSD، ومنفذ Thunderbolt 4، مع إختيار في كرت الشاشة GeForce RTX 2060، أو GTX 1660 Ti GPU، كما تقدم MSI الجهاز أيضاً بمعالجات Tiger Lake، كما ينطلق جهاز Stealth 15M بسعر يبدأ من 1549 دولار، على أن ينطلق للبيع الشهر المقبل.

أيضاً من بين إعلانات Msi اليوم الإصدارات الجديدة من أجهزة التي تستهدف قطاع العمل، من سلسلة Summit B، وSummit E، حيث تتميز الأجهزة الجديدة بحجم 14 و15.6 إنش، بجودة عرض UHD، و Full HD.

كما تأتي أجهزة Summit E بنموذج مميز بخاصية اللمس في الشاشة، بتصميم متحول 2 في 1، يدعم الإنحناء 360 درجة، بينما يدعم Summit B عمر شحن يصل إلى 10 ساعات، ويضم كرت شاشة Iris X.

وتنطلق كافة إصدارات Summit من أجهزة الحاسب بمنافذ Thunderbolt 4، كما ترتكز الأجهزة على تقنية الذكاء الإصطناعي المدمجة لخفض الضوضاء في الخلفية بشكل تلقائي خلال الإجتماعات الإفتراضية على شبكة الإنترنت، كما تأتي الأجهزة بميزة التعرف على الوجه، ومستشعر للبصمة مع قفل لإغلاق SD وشرائح TPM 2.0.

المصدر

اعلان





