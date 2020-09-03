تكنولوجيا: TCL تكشف عن أثنين من الأجهزة اللوحية بسعر مناسب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة TCL ببيع الهواتف الذكية تحت شعارها الخاص لأول مرة خلال هذا العام، والآن تتطلع إلى تكرار ذلك مع الأجهزة اللوحية. فقد كشفت شركة الإلكترونيات الصينية العملاقة عن TCL 10 TABMAX و TABMID خلال مؤتمر IFA 2020 اليوم.

سيأتي جهاز TABMAX بشاشة IPS LCD بحجم 10.36 بوصة، كما سيستخدم تقنية معالجة الصور NXTVISION من TCL لزيادة التفاصيل والتشبع، وتقول الشركة إن الجهاز اللوحي يوفر “حماية ذكية للعين” تضمن لك تقليل الضوء الأزرق وتحذيرات مرئية عندما يقترب وجهك جدًا من الشاشة.

وفي الوقت نفسه، سيعمل الجهاز بواسطة مجموعة شرائح MediaTek MT8768T ثماني النواة، مع 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، وذاكرة تخزين بسعة 64 جيجابايت، وأيضًا بطارية بسعة 8000 مللي أمبير.

أما عن الكاميرات، فسيضم TABMAX كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل للتصوير العرضي أو تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، ومكبرات صوت مزدوجة مع دعم لعزل الضوضاء في المجال البعيد.

وأخيرًا، فإن TABMAX عبارة عن حزمة مرتبة بسعر 249 يورو (أو 299 يورو لطراز LTE)، ولكن سيتعين عليك دفع مبالغ إضافية لتحقيق أقصى استفادة منها. فمع الملحقات الاختيارية مثل القلم ولوحة المفاتيح المنفصلة، قد يكون TCL 10 TABMAX بديلًا هائلًا بسعر منخفض لأجهزة مثل iPad من Apple.

Advertisements

وعلى صعيدًا آخر، يأتي إصدار TCL 10 TABMID بسعر 229 يورو، وهو يحتوي على شاشة IPS بحجم 8 بوصة بدقة 1200 × 1290 بكسا والتي تتميز أيضًا بتقنية NXTVISION مثل الإصدار الأعلى ولكن مع حواف أكبر بكثير تدور حول الشاشة.

من الغريب أن TCL لم تستخدم شريحة MediaTek أخرى لهذا الطراز الأصغر، وبدلاً من ذلك، يتم تشغيل TABMID بواسطة Snapdragon 665، مقترنًا بسعة 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وبطارية تبلغ 5500 مللي أمبير.

وإذا كنت ترغب في التقاط صور باستخدام TABMID، فستجد كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل الكاميرا فوق الشاشة.

من المقرر إطلاق الجهازين بالربع الرابع من هذا العام.

المصدر

اعلان





