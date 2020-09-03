تكنولوجيا: Fujifilm تكشف عن أسرع عدسات f/1.0 في نظام التركيز التلقائي XF50mmf1.0 R WR

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Fujifilm اليوم عن أسرع عدسات في تقنية التركيز التلقائي XF50mmf1.0 R WR، والتي تتميز بفتحة عدسات f/1.0، والتي صممت لدعم مستشعر APS-C، وسلسلة كاميرات X المميزة بتصميم بدون مرآة داخلية.

تقدم Fujifilm عدسات XF50mmf1.0 R WR الجديدة بفتحات كبيرة لدعم المستخدمين في إلتقاط صور واضحة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

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كما تتميز عدسات XF50mmf1.0 R WR بطول 4.07 إنش، وتضم 12 طبقة من العدسات في 9 مجموعات، كما تأتي العدسات بنظام تركيز تلقائي سريع يدعم إستخدام سلس للعدسات، أيضاً أكدت Fujifilm عل أنها تقدم الدعم الأفضل في التصوير في الظلام أو الإضاءة المنخفضة، وذلك بفضل التصميم الجديد لحلقات العدسات.

ومن المقرر أن تتوفر عدسات XF50mmf/1.0 R WR بسعر 1500 دولار ، وهو سعر جيد إذا تم مقارنته بعدسات Z-Noct التي تأتي بقيمة 8000 دولار، ولقد بدأت Fujifilm في تلقي طلبات الحجز المسبق لعدسات XF50mmf/1.0 R WR على أن يتم الشحن في خريف هذا العام.

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