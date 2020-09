الهاتف Nokia 2.1 يبدأ رسميًا اليوم بتلقي تحديث Android 10 Go Edition

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأنا في الأونة الأخيرة نرى المزيد من الشركات تجلب تحديثات الأندرويد الرئيسية لهواتفها الذكية بشكل أسرع من ذي قبل، وخصوصا لهواتفها الذكية الإقتصادية والمتوسطة. الوضع لا يزال غير مثالي، ولكن هناك تطورات يجب الإشادة بها، وخاصة من أمثال سامسونج و HMD Global Oy.

وعلى ذكر HMD Global Oy، فقد بدأت للتو بإصدار تحديث Android 10 Go Edition للهاتف Nokia 2.1 الذي أطلقته في العام 2018. وفي حالة إذا كنت لا تعلم ذلك، فقد تم إطلاق Nokia 2.1 مع نظام Android Oreo Go Edition، والآن بدأ بتلقي تحديث Android 10 Go Edition بدلاً من Android 10 لأنه يأخذ مساحة تخزينية أصغر ولا يستهلك الكثير من الموارد.

يجري حاليًا إصدار تحديث Android 10 Go Edition للهاتف Nokia 2.1 في العديد من المناطق، بما في ذلك بنغلاديش وكمبوديا والهند وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار ونيبال والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وتايلاند وفيتنام. وكما جرت العادة دائمًا، فهذا التحديث سيصل إلى 10 في المئة من المستخدمين اليوم، ونحو 50 في المئة بحلول 10 يوليو، ونحو 100 في المئة بحلول 7 سبتمبر.