فاطمة أيت طالب - دبي - بدأنا في الأونة الأخيرة نرى المزيد من الشركات تجلب تحديثات الأندرويد الرئيسية لهواتفها الذكية بشكل أسرع من ذي قبل، وخصوصا لهواتفها الذكية الإقتصادية والمتوسطة. الوضع لا يزال غير مثالي، ولكن هناك تطورات يجب الإشادة بها، وخاصة من أمثال سامسونج و HMD Global Oy.
وعلى ذكر HMD Global Oy، فقد بدأت للتو بإصدار تحديث Android 10 Go Edition للهاتف Nokia 2.1 الذي أطلقته في العام 2018. وفي حالة إذا كنت لا تعلم ذلك، فقد تم إطلاق Nokia 2.1 مع نظام Android Oreo Go Edition، والآن بدأ بتلقي تحديث Android 10 Go Edition بدلاً من Android 10 لأنه يأخذ مساحة تخزينية أصغر ولا يستهلك الكثير من الموارد.
يجري حاليًا إصدار تحديث Android 10 Go Edition للهاتف Nokia 2.1 في العديد من المناطق، بما في ذلك بنغلاديش وكمبوديا والهند وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار ونيبال والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وتايلاند وفيتنام. وكما جرت العادة دائمًا، فهذا التحديث سيصل إلى 10 في المئة من المستخدمين اليوم، ونحو 50 في المئة بحلول 10 يوليو، ونحو 100 في المئة بحلول 7 سبتمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر الهاتف Nokia 2.1 يبدأ رسميًا اليوم بتلقي تحديث Android 10 Go Edition لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.