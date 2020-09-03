روسيا ترغب في تقليص النسبة التي تأخذها آبل من عائدات التطبيقات إلى 20%

فاطمة أيت طالب - دبي - ليس هناك من ينكر أنه من خلال توفير منصة للمطورين لبيع وتوزيع التطبيقات الخاصة بهم، فإن شركات مثل آبل وجوجل تستحق ربما الحصول على جزء من عائدات تلك التطبيقات. ومع ذلك، هناك سؤال حول نسبة العائدات التي ينبغي أن تحصل عليها هذه الشركات؟ في الوقت الراهن، تأخذ كل من آبل وجوجل نسبة 30 في المئة من عائدات كل تطبيق، ولكن يبدو أن بعض المطورين يعتقدون أن هذا كثير جدًا.

في حين أن هذا أمر أزعج بعض المطورين لفترة، إلا أنه تم تسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع مؤخرًا عندما قررت شركة Epic Games الدخول في حرب قضائية مع شركة آبل بسبب هذا الموضوع. الآن يبدو أن جميع الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم قد بدأت في الجلوس والإنتباه لما يحدث، كما هو الحال في روسيا حيث قدم أحد المشرعين مشروع قانون جديد إقترح فيه تقليص نسبة العائدات التي تأخذها آبل وجوجل من التطبيقات التي يتم بيعها وتوزيعها على منصاتها إلى 20 في المئة.

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وعلاوة على ذلك، تطلب المسودة الجديدة من بائعي التطبيقات مثل آبل وجوجل ثلثًا إضافيًا من عائداتهم سيتم تقديمها كدعم لصندوق خاص لتدريب المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات. سيتم ذلك على أساس ربع سنوي.

بطبيعة الحال، يبقى أن نرى ما إذا كان هذا القانون سيصدر أم لا، وبينما قد يجادل البعض بأن ما تفعله Epic Games هو خطأ، فلا شك أن الكثير من التدقيق والبحث من قبل مختلف الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم سيُجبر شركة آبل على إعادة النظر في النسبة التي تأخذها من عائدات التطبيقات والألعاب.